Hotéis | Número de hóspedes caiu 1,1% no primeiro semestre

Os hotéis de Macau receberam mais de 7,1 milhões de hóspedes no primeiro semestre de 2026, menos 1,1 por cento em termos homólogos, registando também uma queda anual de 8,6 por cento no mês de Junho, foi anunciado na sexta-feira.

Nos primeiros seis meses do ano, “os estabelecimentos hoteleiros hospedaram 7.127.000 indivíduos, observando-se um decréscimo de 1,1 por cento, em termos anuais”, indicou, em comunicado, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O número de hóspedes da China continental (5,2 milhões) e de Hong Kong (857 mil) diminuíram ambos 2,5 por cento, em relação ao primeiro semestre de 2025. Já os hóspedes internacionais (662 mil) aumentaram 12,3 por cento, destacando-se os visitantes da República da Coreia (191 mil), que subiram 13 por cento, no período em análise e em termos anuais.

Os hóspedes da Tailândia (54 mil), da Índia (48 mil) e dos Estados Unidos (34 mil) cresceram 43,5 por cento, 16,1 por cento e 27,8 por cento, respectivamente, e os chegados do Japão (45 mil) e da Malásia (42 mil) caíram 5,6 por cento e 6 por cento. No primeiro semestre, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes fixou-se em 90,4 por cento, ou mais 1,3 pontos percentuais, em termos anuais, de acordo com a mesma nota.

Em Junho, os estabelecimentos hoteleiros hospedaram um total de 1.095.000 pessoas, menos 8,6 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado, e a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes foi de 85,8 por cento, menos 2,6 pontos percentuais, relativamente a Junho de 2025.