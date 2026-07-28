Escritora Lídia Jorge recebeu Prémio Estatal Austríaco

A escritora portuguesa Lídia Jorge, Prémio Camões 2026, recebeu ontem o Prémio Estatal Austríaco de Literatura, pelo conjunto da sua obra, atribuído pelo ministério austríaco da Cultura. A atribuição do prémio a Lídia Jorge foi anunciada no passado mês de Junho, pelo Governo austríaco, e a entrega vai realizar-se hoje, numa cerimónia no âmbito do Festival de Salzburgo.

“Lídia Jorge é uma das escritoras mais destacadas da literatura europeia contemporânea; a sua obra é tão versátil e ramificada quanto significativos e omnipresentes são os seus temas”, disse o ministro austríaco da Cultura, Andreas Babler, citado pelo comunicado de anúncio do prémio.

O governante austríaco lembrou então que, ao longo da carreira, Lídia Jorge tem lutado, através da sua escrita, de uma “forma altamente poética, pela igualdade dos povos”. O júri foi composto por Cristina Beretta, Thomas Keul, Thomas Macho, Marlene Streeruwitz e Andrea Zederbauer.

Na declaração do júri, pode ler-se que “a crítica ao colonialismo europeu é um dos temas básicos da literatura de Lídia Jorge, como é a análise da desigualdade social e da pobreza, discriminação contra mulheres, racismo e a Revolução dos Cravos de 1974”.

Vida a escrever

Nascida há 80 anos, em Boliqueime, no Algarve, Lídia Jorge estreou-se em 1980 com o romance “O Dia dos Prodígios”. Com perto de dezena e meia de romances, da sua bibliografia fazem igualmente parte colectâneas de contos, obras de literatura infantil, de ensaio, de teatro, de poesia e de crónicas.

Lídia Jorge recebeu vários prémios literários portugueses e internacionais, entre os quais o Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas, de Guadalajara, em 2020, um dos mais importantes da América Latina, o Prémio Médicis para melhor livro estrangeiro publicado em França, em 2023, pelo seu mais recente romance, “Misericórdia”, e o Prémio Pessoa, em 2025, pela sua obra.

No início de Junho, o Governo português atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural. No passado dia 2, o ministério português da Cultura, Juventude e Desporto anunciou Lídia Jorge como vencedora do Prémio Camões 2026, o mais importante em língua portuguesa.