Torre de Macau | Artes e mímica para explorar até Setembro

Está aí a sétima edição de “Curiouser & Curiouser – Alice’s Kitchen War”, que até 3 de Setembro traz à Torre de Macau uma panóplia de diversão e criatividade, com instalações artísticas, espectáculos de mímica e figurinos inventivos, naquele que é descrito como “o derradeiro banquete criativo de Verão”

A Torre de Macau irá transformar-se até ao dia 3 de Setembro num espaço de entretenimento com o “Curiouser & Curiouser – Alice’s Kitchen War”, naquela que é a sétima edição do evento. O público pode desfrutar de vários formatos artísticos, nomeadamente instalações, mímica e figurinos criativos, naquela que pretende ser uma “instalação artística em grande escala que combina espectáculos de mímica interactivos, figurinos criativos e oficinas práticas”.

Segundo um comunicado da organização, fica a promessa de um “encontro vibrante de artistas locais de várias disciplinas”, criando-se “um banquete artístico repleto de surpresas e imaginação, tanto para residentes como para turistas, acompanhando as crianças ao longo de umas férias de Verão altamente criativas”.

Nos próximos dias 2 e 9 de Agosto acontecem espectáculos de mímica às 14h30 e 16h30; bem como a iniciativa “Dreamy Playful Corner” das 14h às 17h. Nestas datas, decorrem ainda workshops para famílias entre as 15h e as 16h. As inscrições devem ser feitas no website do evento, com todas as iniciativas a decorrerem no rés-do-chão da Torre de Macau.

Haverá cabines de jogos e oficinas para pais e filhos, apostando-se no teatro, dança, actividades de pintura facial, marionetas e artes visuais para criar um cenário cheio de “alegria e beleza”, destaca a organização.

Missão de entreter

Cheong Hoi I é curadora do evento e afirmou, citada pela mesma nota, que o evento tem acontecido sempre com a mesma missão, “despertar o interesse do público por vários meios criativos através de diversas formas de arte”.

Na sua visão, este projecto “proporciona aos artistas locais um vasto espaço para criar, dando a conhecer a energia criativa única de Macau, ao mesmo tempo que espera que, através da arte, tanto adultos como crianças possam guardar uma sincera ‘semente de sonhos’ à medida que crescem”.

Uma das entidades envolvidas nesta iniciativa é a Route Art of Macau. Chan Nga Cheng, directora de mímica e dramaturga, ligada a esta entidade, afirmou que o espectáculo deste ano “é uma adaptação livre do sexto capítulo de ‘As Aventuras de Alice no País das Maravilhas’ e ‘Pig and Pepper’, reinventado de forma ousada como uma caótica e hilariante ‘Guerra na Cozinha’ para apresentar ao público um universo de Alice totalmente novo e mágico”.