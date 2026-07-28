Aceites candidaturas para sexta edição do festival Rollout

Decorre até 25 de Outubro, o prazo de submissão de vídeos e filmes sobre dança para a sexta edição do festival ROLLOUT, co-organizado pela Associação de Dança Ieng Chi, Associação de Arte Point View e Concept Pulse Studio. Segundo um comunicado, o convite para a submissão de projectos é endereçado a “artistas e criadores de todo o mundo”, pretendendo-se obter “criações interdisciplinares que utilizem o meio do cinema de dança para reflectir sobre as intersecções entre o corpo, a sociedade e a cultura”.

Criado em 2016, o ROLLOUT já recebeu candidaturas de mais de 89 países e regiões, continuando a propor um reforço “dos intercâmbios criativos entre Macau, Ásia e a comunidade global do cinema de dança”.

Desde a sua fundação que a organização do festival diz ter contribuído para a criação de uma “plataforma orgânica de cinema de dança que faz a ponte entre disciplinas, corpos e geografias, promovendo diálogos criativos entre artistas e plataformas artísticas locais e internacionais”.

IA é novidade

Em termos de categorias, o ROLLOUT inclui este ano três novas áreas, e que abrangem “o cinema tradicional, a tecnologia de ponta e a arte espacial”. No que diz respeito ao “Concurso e Exibição de Filmes de Dança”, são aceites obras originais com duração máxima de quinze minutos e que tenham sido produzidas a partir de 1 de Janeiro de 2024. Serão atribuídos o Prémio do Júri ROLLOUT para Filmes de Dança, o Prémio de Produção Asiática, os Prémios de Recomendação do Júri e os Prémios Escolha do Público.

Destaque para a categoria “Concurso e Exibição de Filmes de Dança com IA”, ou seja, com foco na inteligência artificial, convidando-se os criadores a explorar estas ferramentas com obras de duração inferior a 15 minutos. Haverá, neste âmbito, as distinções Prémio ROLLOUT de Filmes de Dança com IA, Prémio de Filmes de Dança com IA Híbrida e Prémio de Animação de Dança com IA.

Erik Kuong, da organização, afirmou querer ver como os autores dos vídeos e filmes “utilizam o pensamento inovador para reexaminar a presença e a existência humanas numa era em que o virtual e o real se entrelaçam”, isto no que diz respeito à categoria a concurso que promove a utilização de inteligência artificial.

Já Chloe Lao, também da organização do festival, referiu querer “promover um diálogo mais profundo entre as perspectivas físicas e artísticas de Macau e as culturas cinematográficas internacionais, recorrendo à curadoria, a sessões de partilha com especialistas e a laboratórios de criação de cinema de dança para apoiar activamente as obras locais no palco global”.

As submissões de vídeos podem ser feitas através da plataforma FilmFreeway, enquanto as submissões de instalações e propostas devem ser enviadas para inquiry@rolloutmacao.com.