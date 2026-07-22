Taipa | Pedidas explicações para aumento de zonas com cheias

Uma associação da Taipa ligada aos Moradores quer que o Governo analise e explique porque mais zonas nas Ilhas são afectadas por cheias desde o ano passado. Os responsáveis pediram celeridade na construção de estações elevatórias de águas pluviais e inspecção à rede de esgotos e sistema de drenagem

Depois das chuvas intensas na manhã de segunda-feira, que originaram inundações em várias partes da Taipa, a Associação Promotora para o Desenvolvimento da Comunidade da Taipa pediu ao Governo uma investigação às razões pelas quais mais zonas nas Ilhas sofrem com inundações desde o ano passado, face a anos anteriores.

Os dirigentes da associação afiliada na União Geral das Associações dos Moradores de Macau pediram uma análise aos novos pontos negros de cheias, como as proximidades da Avenida Wai Long, Rotunda da Seac Pai Van, Caminho das Hortas, Rotunda do Istmo e Edifício do Lago, que já desde o Verão passado se tornaram em zonas críticas.

Em declarações ao jornal Ou Mun, os vice-presidentes da associação, Lam Ka Chun e U Chi Lek, recordaram que no passado as inundações afectavam sobretudo as áreas mais baixas, como a Rua de Fernão Mendes Pinto, a zona circundante de Chun Su Mei e a Rua da Ponte Negra, na Taipa Velha.

Os dirigentes realçaram ainda a frequência cada vez maior com que situações climáticas extremas atingem o território.

O que é preciso

Entre as soluções possíveis, Lam Ka Chun e U Chi Lek pediram celeridade na construção das estações elevatórias de águas pluviais da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental e do Centro Desportivo Olímpico, e o reforço da monitorização da subida das águas para controlar cheias nos bairros antigos.

Além disso, os representantes pediram ao Governo uma análise detalhada à rede de esgotos e a revisão do plano geral de drenagem na Taipa e Coloane, com focos nos novos pontos negros de inundações, para verificar a necessidade de obras de melhoramento. Foram também mencionados testemunhos de moradores que indicaram que a água recuou mais rapidamente na Rua da Ponte Negra.

Saindo do capítulo da prevenção para os trabalhos de apoio durante inundações, os dirigentes sugeriram a colaboração interdepartamental entre Obras Públicas e Assuntos do Tráfego para operações conjuntas de prevenção específicas para os novos pontos negros.