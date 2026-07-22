SMG | Alerta para possível tufão no fim-de-semana

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) indicaram ontem que uma área de baixas pressões, localizada ontem a leste das Filipinas, pode desenvolver-se numa “tempestade tropical e que, sob a condução de um anticiclone em altitude, se desloque para a parte norte do Mar do Sul da China nos próximos dias”.

As autoridades sublinham que, para já, existem divergências nos modelos que antecipam a trajectória e velocidade de deslocação no Mar do Sul da China. No entanto, caso “venha a adoptar uma trajectória mais próxima da costa de Guangdong, o seu impacto em Macau será ainda mais significativo, sendo o risco meteorológico bastante elevado”.

Os SMG acrescentam que, embora a trajectória desta área de baixa pressão ainda seja incerta, “as previsões actuais” apontam para que se desenvolva numa “tempestade tropical de intensidade igual ou superior a tufão”.

Sob a influência desta potencial tempestade tropical, prevê-se que o vento em Macau se intensifique significativamente durante o fim-de-semana, e que seja acompanhado de aguaceiros frequentes e trovoadas ocasionais.

Até lá, os SMG indicaram que entre hoje e sexta-feira Macau estará sob a influência de um anticiclone em altitude, que trará tempo soalheiro e muito quente, “podendo a temperatura ser igual ou superior a 33 graus”, acrescidos de 1 ou 2 graus nas zonas urbanas. As autoridades indicaram a probabilidade de emitir o alerta amarelo de temperaturas altas.