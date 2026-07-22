Concerto | The Beths levam hoje o indie rock neozelandês a Kowloon

Os neozelandeses The Beths regressam hoje a Hong Kong para um concerto no Portal, em Kowloon. A partir das 20h, Elizabeth Stokes e companhia irão oferecer ao público uma colecção de riffs de guitarra melódicos e rock sem complicações. A primeira parte estará a cargo dos locais Kowloon K

O rock, assim como a vida, não tem de ser complicado para provocar arrepios e transmitir sensações que só a música consegue fazê-lo. Os The Beths são um exemplo perfeito da máxima de que por vezes conseguimos ter mais com menos. A banda neozelandesa toca hoje em Hong Kong, a partir das 20h, no Portal em Diamond Hill, Kowloon. Ontem ainda havia bilhetes para o concerto, que custam 520 dólares de Hong Kong, contando a comissão de bilheteira online.

“Conhecidos pelos seus riffs de guitarra vibrantes, harmonias arrebatadoras e energia descontraída nos concertos, os espectáculos dos The Beths parecem um encontro entre velhos amigos. Após o álbum de 2022 aclamado pela crítica, “Expert in a Dying Field”, o mais recente lançamento da banda, de 2025, “Straight Line Was A Lie”, dá continuidade à sua mistura característica de alegria com um toque de melancolia e introspecção”, descreve produtora que traz a banda de novo a Hong Kong.

O rock descomplicado do quarteto de Auckland é capaz de criar atmosferas intimistas, mas também momentos de puro gozo de ritmo e energia.

A banda formou-se no final de 2014, quando os quatro elementos estudaram juntos na Universidade de Auckland, e depois de vários projectos musicais.

Em Março de 2016, os The Beths lançaram o primeiro EP (“Warm Blood”), de onde saiu o primeiro single e videoclip “Whatever”.

Com os primeiros singles a ganharem alguma notoriedade, a banda lança o primeiro álbum, “Future Me Hates Me”, em 2018.

Mas foi ao terceiro registo, “Expert in a Dying Field”, que os The Beths alcançaram uma audiência maior e rasgados elogios em publicações de música, como a Pitchfork, Rolling Stone ou Stereogum, que colocaram o disco nas listas de melhores de 2022.

A chegada do quarteto a um patamar de maior visibilidade entre pública e crítica especializada em música mais independente e fora dos circuitos das grandes produções comerciais levou-os em tournées mundiais, fazendo as primeiras partes de bandas como Death Cab for Cutie, The National e Spoon.

O presente e esta noite

Hoje, os The Beths chegam a Kowloon com o último disco “Straight Line Was a Lie” a compor grande parte do repertório dos últimos concertos na banda, que tocou no passado domingo em Jacarta, primeira de três datas asiáticas, antes do regresso aos Estados Unidos para uma extensa tournée.

A primeira parte da noite no Portal estará a cargo dos locais Kowloon K, uma banda formada em 2019, que começou por dar novas roupagens a standards de jazz, mas que passado pouco tempo encontraram a sua identidade nos ritmos do funk, pop e, claro, jazz, sem ficarem limitados pelas fronteiras estilísticas.

Os Kowloon K são formados pelo teclista Joshua, o baixista Ho, o baterista David, o cantor e compositor Charlie Chan e o guitarrista Justin.

As canções dos Kowloon K costumam vaguear entre dois polos opostos, com exuberância musical que expressa temas mais introspectivos e depressivos, salpicada de um forte humor negro, acrescentando uma visão independente ao tradicional cantopop.