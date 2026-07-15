Guangdong | Ex-governador e ex-líder de Henqgin expulso do PCC

A agência Xinhua anunciou ontem a expulsão de Ma Xingrui, ex-governador da província de Guangdong, do Partido Comunista da China (PCC) na sequência de uma investigação da Comissão Central de Inspecção Disciplinar, autorizada pelo Comité Central do PCC.

Como é hábito nestes casos, foi revelado que Ma Xingui “perdeu os seus ideais, convicções e orientações políticas, traiu o propósito e a missão original do PCC, violou gravemente a disciplina e as regras políticas”, negligenciou a supervisão e gestão de graves violações da disciplina e da lei, assim como de crimes, cometidos por colaboradores seus.

Importa salientar que Ma Xingui presidiu, em conjunto com o então líder do Governo da RAEM, Ho Iat Seng, à Comissão de Gestão da Zona de Cooperação Aprofundada de Hengqin, que funciona como uma espécie de Executivo da Ilha da Montanha.

Ma é acusado de procurar benefícios para terceiros na selecção e nomeação de quadros e ao arranjar empregos para terceiros, de aceitar presentes e dinheiro em violação dos regulamentos, ao ajudar familiares a adquirir habitações a preços reduzidos ou a utilizarem o seu cargo para obterem lucros avultados. Casos que a Comissão Central de Inspecção Disciplinar categoriza como “corrupção familiar de grande escala”.

Perda de ideais

O ex-governador da província vizinha é também acusado de “beneficiar terceiros em operações comerciais, adjudicação de projectos e promoções, e aceitando ilegalmente avultadas quantias de dinheiro e bens, quer por conta própria, quer em conluio com familiares e pessoas especificamente ligadas a si”. Como é habitual nestes casos, não são identificadas as pessoas que terão concedidos as “avultadas quantias de dinheiro e bens”.

Além da expulsão do PCC, Ma Xingrui foi destituído de todos os cargos públicos que exercia, incluindo enquanto delegado na Assembleia Popular Nacional, os bens “obtidos ilegalmente” foram confiscados e o caso foi remetido para o Ministério Público. Frequentemente, estes processos terminam com a condenação a pena de morte, que passa a suspensa e acaba por ser comutada para prisão perpétua.

Ma é o terceiro membro do Politburo do PCC, composto por 24 membros, seleccionado durante as Duas Sessões de 2022 a ser alvo de procedimentos disciplinares.

Ma Xingrui participou em várias reuniões de trabalho com o Executivo da RAEM para cooperação no combate à pandemia, para o desenvolvimento de Hengqin, mas também em matérias económicas, fronteiriças e, inclusive recebeu Ho Iat Seng durante um périplo do Executivo de Macau por cidades da província vizinha.