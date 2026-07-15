FRC | Conferência abre hoje discussão sobre densidade urbana de Macau

A densidade urbana estará no foco da conferência que a Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe hoje, a partir das 18h30. “How High can we go? Exploring the history of Macao’s urban density (1557) 1987-2024 (2049)” é o nome do evento que conta com os conhecimentos e experiências da académica Paula Morais, e a moderação de José Sales Marques.

Paula Morais lecciona Design Urbano e Planeamento na Bartlett School of Planning, da University College London. Os seus interesses de investigação incidem sobre áreas tão diversas como o design, planeamento e antropologia, com foco na urbanização e na transformação nos contextos União Europeia – China. A oradora fez investigação na London School of Economics para o Projecto EU-FP7 URBACHINA sobre urbanização sustentável, e foi responsável por vários projectos na qualidade de arquitecta.

Para hoje, as questões levantadas pela hiper-densidade urbana e o caso de estudo que é Macau serão o foco da conferência.

Em comunicado, a FRC contextualiza a sessão, referindo que “é hoje reconhecido que futuros sustentáveis são liderados pelas cidades, que são concebidas para serem socialmente inclusivas, melhor integradas e conectadas, e espacialmente compactas”. Compactidade e diversidade são referidos como indicadores essenciais da sustentabilidade social e espacial.

É também indicado pela organização do evento que a densificação tem sido considerada a solução chave contra o consumo de espaço e para alcançar uma forma de cidade mais sustentável. Esta visão começou a ser adoptada a partir da década de 1990 como uma estratégia principal de planeamento.

“No entanto, a solução não é tão simples como parece e os compromissos de densidade podem ser os problemas urbanos de amanhã”, refere a FRC como mote para a sessão do final desta tarde.

Espaço 1999

Até 2021, a RAEM era o local mais denso do planeta, com 20.806 pessoas por quilómetro quadrado. O território é definido por um ambiente urbano de baixa a média altura numa pequena área de 33,3 quilómetros quadrados (península e ilhas). “Em suma, Macau é extremamente compacta e com uma fronteira territorial fixa, pelo que continua a expandir-se por um processo de aterros. Além disso, é demograficamente hiper-diversa. Isto faz de Macau um “case study” único sobre a forma e densidade urbana quer na República Popular da China, quer em geral”, refere a FRC.

“Até à transferência da Administração para a China em 1999, a transformação urbana ocorreu sob um sistema de planeamento ‘laissez-faire’, suportado por uma economia política etno-poderosa dividida. Desde então, Macau está a ser redesenhada e redimensionada para integrar a Região do Delta do Rio das Pérolas até 2049 sob a fórmula ‘Um País, Dois Sistemas’”. Face a esta evolução, a organização da conferência indica que é imperativo discutir quão sustentável poderá ser o futuro de Macau, à medida que a densidade continua a aumentar, e saber até onde se pode ir.

Respostas para questões desta densidade serão dadas hoje ao final da tarde na FRC.