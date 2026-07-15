Supermercados | Snacks coreanos retirados após alerta irlandês

As autoridades anunciaram ontem a retirada de vários snacks instantâneos sul-coreanos da marca Yopokki dos supermercados do território, após a Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda alertar para potenciais riscos para a saúde destes produtos. O organismo responsável por garantir a segurança alimentar na Irlanda anunciou que os lotes de dez produtos da Yopokki, “estão a ser recolhidos devido a uma possível deterioração”.

Num comunicado, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) indicou que tomou conhecimento do anúncio de que produtos da Yopokki, “incluindo bolinhas de arroz e massa instantânea com bolinhas de arroz em copo, podem estar sob risco de deterioração”, anunciado que “a retirada dos produtos está em andamento localmente”. Notando que continua a acompanhar o caso, o IAM “apelou ao sector que se tiver os produtos relevantes em estoques, para interromper o seu fornecimento e venda”.

Foram afectados lotes de produtos como o Yopokki Ricecake Cup Cheese flavour; Yopokki Ricecake Cup Sweet & Spicy flavour; e Yopokki Ricecake Cup Jjajang entre outros.

O IAM apelou ainda os consumidores para suspenderem o consumo destes produtos “que tenham sido adquiridos através de compras ‘online’, compras através de intermediários ou outros canais”.