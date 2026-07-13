Docentes universitários de Timor-Leste formados em Macau

A Universidade Politécnica de Macau (UPM) anunciou que irá dar formação a professores da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL).

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a UPM indicou que recebeu na RAEM a visita de uma delegação da instituição de ensino superior timorense, liderada pelo reitor Joviano António da Costa.

As duas universidades falaram em Macau sobre a promoção da cooperação tanto académica como em investigação, incluindo o intercâmbio de estudantes e investigadores. A instituição comprometeu-se a “oferecer formação avançada para professores e programas de pós-graduação para docentes e investigadores” da UNTL.

As universidades discutiram ainda temas como o crescente papel da tecnologia digital nas humanidades e na linguística aplicada, tecnologia de tradução e o papel da IA na geração de textos em língua portuguesa. A UPM recordou que a visita aconteceu na sequência de um protocolo de cooperação, assinado em Novembro, que prevê ainda o reforço dos laços na formação de quadros qualificados bilingues em chinês e português.

O acordo foi assinado à margem da 15.ª conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa (Forges), que decorreu na capital de Timor-Leste no final de Novembro.

A reunião anual das universidades e politécnicos lusófonos foi uma organização conjunta da UNTL, da Universidade Católica Timorense São João Paulo II e da Universidade de Díli.