Nova Revista de Cultura lançada com tema “Filosofia Natural”

CulturaNova Revista de Cultura lançada com tema “Filosofia Natural” Hoje Macau - 13 Jul 2026 Está disponível o novo número da Revista de Cultura (Edição Internacional), dedicada ao tema “Filosofia Natural”, que pode adquirida por 150 patacas nos Arquivos de Macau, Museu de Arte de Macau, na Plaza Cultural Macau e no site do Instituto Cultural (IC). A edição, elaborada em coordenação com o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), tem como “finalidade evocar uma reflexão pública sobre a relação entre o Homem e o mundo natural, construindo uma plataforma que demonstre os saberes ancestrais da China, da Índia e a tradição filosófica europeia”. O IC salienta dois artigos, que abrem esta edição. “O primeiro analisa a eco-meditação taoista como uma saída para a ‘policrise’ civilizacional e para o domínio tecnocientífico moderno”, enquanto “o segundo, oferece um estudo sobre filosofia ambiental contemporânea e o projecto chinês de eco-civilização, o qual reinterpreta a relação entre ética, política e natureza”. O IC refere que “as dimensões culturais e estéticas da natureza são abordadas através do estatuto ecológico da poesia de Macau, da filosofia natural nas artes marciais chinesas, bem como da cultura dos jardins e da pintura na dinastia Ming, com especial destaque para a obra de Tang Yin e para a escola da poesia paisagística”. É indicado ainda que a mais recente edição da Revista de Cultura “oferece uma visão global da natureza como princípio ontológico, estético e ético, indispensável ao equilíbrio do mundo natural”.