Casinos | Associação apela a mais formação para prevenir transmissões

Foram noticiados recentemente vários casos de pessoas apanhadas a filmar, e transmitir em directo, mesas de jogo em casinos de Macau para colocar apostas a pedido de terceiros. Na sequência desses casos, a Associação de Jogos com Responsabilidade de Macau apela às concessionárias de jogo para reforçarem a formação profissional de funcionários, croupiers e da equipa de segurança, para combater estes actos.

Segundo o jornal Ou Mun, o presidente da associação, Song Wai Kit, aponta que as filmagens não só violam a lei através de jogo ilegal, como colocam em perigo a segurança financeira de Macau e podem fomentar branqueamento de capitais.

O responsável argumentou que apesar do possível reforço da fiscalização da polícia e da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, as autoridades têm recursos humanos limitados, factor que não afecta os casinos. Daí o pedido aos casinos para apostarem no combate a este fenómeno, cobrindo áreas maiores das zonas de jogo.

Além disso, Song Wai Kit observou que tem sido evidente nos últimos anos o desconhecimento de turistas em relação à proibição de filmar dentro de casinos, chegando ao ponto de serem partilhados nas redes sociais vídeos que mostram as áreas de jogo. Como tal, o responsável sugeriu ao Governo e concessionárias que ampliem a consciência dos visitantes para as leis de Macau.