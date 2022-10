DICJ | Afastados rumores de redução salarial após concurso público

DR

A incerteza quanto ao futuro depois de arrumado o assunto das novas concessões de jogo tem levado a alguma especulação, incluindo a ideia de que as operadoras podem cortar nos salários. O Governo afastou a hipótese, que categorizou como “rumores que circulam na internet”

Com o processo de atribuição das concessões para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino a seguir a todo o vapor, a ambiguidade e a incerteza reinam na indústria mais relevante em termos económicos para o território.

A questão dos salários e o peso dos elementos não-jogo impostos pelo Governo às candidatas às concessões tem levado a alguma especulação sobre o futuro da indústria. Nos últimos dias, foram partilhadas nas redes sociais publicações que davam conta de cortes nos ordenados depois de terminado o concurso público.

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) emitiu um comunicado no domingo à noite a meter água na fervura. “Relativamente a informações que circulam na internet de que terminado o concurso para a atribuição das concessões para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino irá ocorrer a redução salarial dos trabalhadores, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos reitera que essas informações são apenas rumores sem qualquer base factual.”

O banco de investimento Credit Suisse emitiu um relatório na semana passada, baseado em informações recolhidas junto das candidatas à concessão, a indicar que o Governo de Macau estaria a “exigir muito mais investimentos em elementos não-jogo” do que o inicialmente esperado.

A instituição financeira concluía que o aumento do investimento prometido iria resultar, inevitavelmente, no aperto da contabilidade de algumas operadoras de jogo e na redução das margens de lucro a longo prazo.

Reverso da medalha

Ao mesmo tempo que exige um plano detalhado do investimento anual que as operadoras estão dispostas a fazer em Macau, o Executivo de Ho Iat Seng não se compromete com o alívio das restrições fronteiriças e das medidas restritivas de combate à pandemia que mergulhou o sector numa crise sem precedentes.

No passado fim-de-semana, o portal Inside Asian Gaming indicou ter recebido informação de que algumas concessionárias haviam colocado em cima da mesa a possibilidade de redução salarial, acompanhando a diminuição do período de concessão para 10 anos e a situação económica.

O Governo não confirmou nem negou a informação, sublinhando a obrigação de respeitar a confidencialidade durante a negociação, não apaziguando a especulação.

Além de negar a veracidade dos “rumores”, a DICJ salientou que “o Governo da RAEM tem sempre defendido os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores das concessionárias de jogos bem como a estabilidade no emprego”.