Europa | Exportações de ventiladores sobem até 97% até fim de Maio

As exportações chinesas de ventiladores eléctricos para vários países europeus aumentaram entre 20 e 97 por cento nos primeiros cinco meses do ano, antes da vaga de calor na Europa e reacendeu o debate sobre equipamentos de arrefecimento, como o ar condicionado.

Os dados resultam de uma análise divulgada ontem pelo portal económico chinês Yicai, com base em estatísticas oficiais das alfândegas sobre as vendas de ventiladores para Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos, Portugal, Espanha e Reino Unido.

Li Mingyang, director-geral da fabricante de electrodomésticos Luckyway, afirmou ao portal que o valor das vendas de ventiladores da empresa para a Europa aumentou cerca de 20 por cento em relação ao ano passado. “O clima na Europa está extremamente quente, algo que não esperávamos.

Esperamos que as encomendas continuem a aumentar no próximo ano”, afirmou o responsável, revelando ainda que uma “grande cadeia retalhista” europeia contactou a empresa para desenvolver ventiladores com função de vaporização.

Segundo Li, a popularidade dos ventiladores na Europa deve-se, em parte, aos elevados custos associados à instalação de aparelhos de ar condicionado. No entanto, também os ventiladores registaram aumentos de preços nos últimos meses, entre 7 e 8 por cento no caso da Luckyway, devido à subida dos preços de matérias-primas essenciais, como o cobre e o plástico, bem como ao impacto das flutuações cambiais.

De acordo com um trabalhador de uma fábrica de ventiladores na província de Guangdong, citado pelo Yicai, o aumento das encomendas provenientes da Europa levou algumas empresas a manter uma postura de “prudência” quanto às margens de lucro.