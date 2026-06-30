Bielorrússia | Xi recebe Lukashenko durante périplo asiático

O Presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se ontem, em Pequim, com o homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, no âmbito de uma digressão do líder europeu pelo Leste e Sudeste Asiático, informaram órgãos de comunicação estatais dos dois países.

O encontro decorreu durante a manhã, na residência oficial de hóspedes de Diaoyutai, indicou a televisão estatal chinesa CCTV, que não adiantou, para já, pormenores sobre o conteúdo da reunião nem sobre a duração da estadia de Lukashenko na China.

A agência oficial bielorrussa Belta noticiou no domingo que Lukashenko partira para uma visita ao Leste e Sudeste Asiático, com passagens por três países não especificados. Segundo a Belta, as partes deverão abordar projectos “de grande escala” em diferentes áreas, na sequência de um trabalho preparatório realizado antes de cada uma das visitas.

O órgão estatal bielorrusso acrescentou que o reforço da cooperação com os países asiáticos constitui uma das prioridades da política externa de Minsk. O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês não anunciou previamente a visita de Lukashenko ao país.