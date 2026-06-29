Banco do bloco BRICS emite pela primeira vez dívida em Macau

O banco do bloco BRICS anunciou a primeira emissão de dívida em Macau, no valor de 50 milhões de dólares. Numa nota divulgada na sexta-feira, o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) disse que a operação representa “um marco importante” nos esforços da instituição para diversificar as fontes de financiamento e expandir a presença em outros mercados.

O banco disse que concluiu com sucesso, na quarta-feira, a emissão de dívida, com maturidade de três anos, denominada em euros e à taxa de juro diária do dólar (SOFR, na sigla em inglês) mais 0,3 pontos percentuais.

A emissão foi organizada pela sucursal de Macau do Banco Industrial e Comercial da China, uma instituição estatal, e feita na central de depósito de valores mobiliários de Macau.

A Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários do território, detida pela Autoridade Monetária de Macau, foi inaugurada em Dezembro de 2021.

O NDB – fundado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – tem sede na capital financeira e económica chinesa, Xangai, e a actual líder é a brasileira, Dilma Rousseff. O nome da antiga Presidente do Brasil (2011-2016) foi proposto pela Rússia e Rousseff foi reeleita em Março de 2025 para um mandato de cinco anos à frente do banco.

O NDB foi criado em 2014 e começou a funcionar um ano depois, com o objectivo de oferecer uma alternativa de financiamento aos países em desenvolvimento. Desde 2021 que tem alargado o número de membros, com a incorporação do Egipto, Irão, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e, por último, a Indonésia, que formalizou a sua entrada em Março de 2025, após uma visita de Rousseff a Jacarta.

A expansão do banco ocorre numa altura em que o grupo BRICS desempenha um papel mais proeminente nos fóruns multilaterais, no meio de debates sobre a reconfiguração da ordem económica mundial.

Rumo a seguir

Macau tem apostado nos serviços financeiros para diversificar a economia da cidade, altamente dependente dos casinos e do turismo.

Em Novembro, o líder do Governo, Sam Hou Fai, sublinhou que o valor dos títulos de dívida emitidos na região, sobretudo pelas autoridades centrais ou locais chinesas, tinha ultrapassado 100 mil milhões de patacas.

Em Janeiro, o Banco de Desenvolvimento da China tornou-se o primeiro banco estatal chinês a emitir dívida em Macau, no valor de 5,5 mil milhões de yuan, para financiar projectos nos países de língua portuguesa.