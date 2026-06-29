APEC | China quer isenção de vistos e inovação para expandir turismo

Pequim quer políticas para facilitar a mobilidade na Ásia-Pacífico, nomeadamente em áreas como a isenção de visto, declarou no sábado o ministro do Turismo num encontro em Macau, marcado pela ausência de representantes de alto-nível norte-americanos.

“A China está pronta para aprofundar a coordenação de políticas e medidas de facilitação, por exemplo, como em áreas de isenção de vistos e de pagamentos transfronteiriços”, afirmou Sun Yeli na sessão de abertura da reunião ministerial do Turismo da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC).

A 13ª reunião ministerial e a 67ª reunião do Grupo de Trabalho de Turismo da APEC arrancaram em Macau na quarta-feira e decorreram até domingo.

Ainda sobre a política de vistos, o ministro da Cultura e do Turismo chinês reforçou que, “graças às expansões de transporte livre de visto”, a região da Ásia-Pacífico tem “assegurado visitas mútuas” entre turistas.

Ainda no que diz respeito à expansão do turismo, Sun Yeli afirmou que a região deve “empoderar o sector” e “embarcar na inovação digital”: “Devemos trabalhar juntos para aprofundar a integração do turismo e da tecnologia para que possamos ter melhores e maiores modelos de negócios para o desenvolvimento da indústria do turismo”, continuou.

Sobre Macau, que não é membro da APEC e participa como economia convidada, Sun indicou que, enquanto “ponte importante para a abertura da China e uma janela para a partilha das civilizações”, a RAEM “está a caminho de se tornar num ponto de turismo de lazer mundial”. “Oferece-nos uma plataforma para aprofundar a cooperação”, refletiu.