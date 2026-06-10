Jogo | Receitas com ritmo “sólido” em Junho, mas Mundial terá impacto

O banco UBS acredita que as receitas do jogo deste mês vão sofrer uma redução anual, dado o valor elevado de Junho de 2025, mas também porque é estimado que muito do dinheiro que iria parar às mesas dos casinos seja canalizado para apostas no Mundial de Futebol

Na primeira semana de Junho, as receitas brutas dos casinos atingiram um montante “sólido”, mas espera-se que o Campeonato Mundial de Futebol tenha um impacto negativo, devido às apostas nos jogos. O cenário foi traçado pelo banco de investimento UBS, através de um relatório citado pelo portal GGRAsia.

Segundo os dados avançados pelos analistas, com base nas verificações feitas nas mesas de jogo de Macau, até 7 de Junho as receitas médias diárias foram de 700 milhões de patacas, um valor que não apresentou alterações em comparação com os dados de Junho do ano passado. Nesse mês as receitas brutas nos casinos de Macau atingiram 21,1 mil milhões de patacas.

No entanto, até ao final deste mês espera-se uma redução das receitas, por causa do Campeonato Mundial de Futebol e também pelo facto de as receitas do ano passado terem sido elevadas.

No cenário actual, os analistas explicam que os casinos precisam de gerar 695 milhões de patacas por dia ao longo de todo o mês para que a redução face ao período homólogo fosse apenas de 1 por cento. Para atingir esse valor negativo era necessário que nos 23 dias do mês que não foram contabilizados no relatório da UBS, as receitas médias diárias fossem de 694 milhões de patacas.

O banco de investimento não acredita que essa média seja alcançável: “A realização do próximo Campeonato Mundial de Futebol (entre 11 de Junho e 19 e Julho) e o efeito de base elevada de comparação anual vão provavelmente conduzir a uma ligeira queda homóloga nas receias brutas em Junho e em Julho”, é previsto.

Queda mensal

Em termos mensais, as receitas entre Maio e Junho apresentam igualmente uma redução: “Entre os segmentos, a receita diária média no mercado de massas apresentou uma descida entre 3 por cento e 5 por cento face ao mês anterior. O volume médio diário das receitas do segmento VIP registou uma descida de cerca de 5 por cento a 8 por cento, em relação ao mês anterior, com a taxa de retenção do segmento VIP a situar-se entre cerca de 2,9 por cento e 3,1 por cento”, foi revelado.

A diferença do mercado, tendo em conta todos os segmentos, é quatro por cento. No entanto, os analistas consideram que os números de Maio foram bastante elevados, quando as receitas atingiram 22,6 mil milhões de patacas.

Apesar da redução, a UBS destaca que a diferença entre Maio e Junho é inferior este ano em relação ao que se verificava antes da pandemia, e principalmente entre 2015 e 2019. Nesses anos, as receitas de Junho costumavam apresentar uma redução média mensal de 9 por cento.