Droga | PJ anuncia maior apreensão de marijuana de sempre

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem a maior apreensão de marijuana de sempre, que totalizou 35 quilogramas. A intercepção, que levou à detenção de um homem de Hong Kong, foi apresentada em conferência de imprensa.

Segundo os contornos divulgados, o caso foi detectado na noite de segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Macau (AIM), quando o detido, que tem 25 anos e é natural de Hong Kong, foi interceptado. No interior de duas malas que trazia, vindo de um país do Sudeste Asiático, as autoridades encontram 60 pacotes de marijuana num total de 35 quilogramas. Esta quantidade é avaliada pelo mercado negro em cerca de 35 milhões de patacas.

A investigação do caso envolveu a PJ, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e os Serviços de Alfândega (SA).

Quando o homem foi interrogado afirmou trabalhar como técnico de palco. As autoridades acreditam que para transportar esta quantidade de droga para Macau o homem iria receber cerca 60 mil dólares de Hong Kong.

O caso foi encaminhado para o Ministério Público e o indivíduo está indiciado de ter cometido o crime de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, cuja moldura penal pode variar entre 5 anos e 15 anos, se não forem consideradas outras agravantes.

CPSP | Homem furta bens de supermercado

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) anunciou a detenção de um homem, com cerca de 50 anos, que furtou algumas vezes bens de um supermercado, na Avenida da Amizade, depois de ter perdido todo o dinheiro no casino. Segundo a informação veiculada pelo jornal Ou Mun, o homem, nacional da Mongólia, dirigia-se ao supermercado para tirar produtos quando estava sem dinheiro, depois de jogar.

O homem terá cometido este crime mais do que uma vez, mas no domingo os funcionários acabaram por apresentar queixa às autoridades, relatando o desaparecimento de produtos avaliados em 200 patacas. As imagens de videovigilância mostraram o suspeito a furtar bens em quatro ocasiões diferentes, no espaço de dois dias. Quando foi interrogado sobre os crimes, o homem confessou.