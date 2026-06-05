Cuba | China acusa EUA de recorrerem a “rumores e difamações” para justificar embargo

A China acusou ontem os Estados Unidos de recorrerem a “rumores e difamações” para justificar o embargo a Cuba, após Washington ter associado a ilha ao terrorismo e a alegadas operações de espionagem chinesas.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning afirmou ontem que “fabricar pretextos e difundir rumores e difamações” não pode servir para justificar o “brutal bloqueio” e as “sanções ilegais” impostas pelos Estados Unidos a Cuba.

Em conferência de imprensa, Mao defendeu que as medidas norte-americanas prejudicam há décadas a economia e o bem-estar da população cubana e sustentou que a comunidade internacional se opõe amplamente a essa política. A diplomata reiterou o apoio de Pequim à soberania e à segurança de Cuba e apelou a Washington para que ponha fim “imediatamente” ao embargo, às sanções e às medidas de pressão contra Havana.

As declarações surgem depois de o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ter afirmado perante a Comissão de Relações Externas do Senado que Cuba apoiou “quase todos” os grupos violentos de esquerda da América Latina.

Rubio defendeu ainda que a ilha necessita de uma nova liderança e de uma transição baseada em “reformas sérias” para deixar de representar uma ameaça para os Estados Unidos.

A administração de Donald Trump reforçou a pressão sobre Cuba desde o início do ano, através de novas restrições e de medidas contra o sector petrolífero, que as autoridades cubanas consideram responsáveis pelo agravamento da crise económica na ilha.