Wynn Macau | Lucros sobem 10,9 % no primeiro trimestre

A operadora de casinos Wynn Macau anunciou na sexta-feira lucros operacionais de 279,4 milhões de dólares no primeiro trimestre, uma subida de 10,9 por cento face a igual período de 2025.

Os proveitos da Wynn aumentaram à boleia das receitas das duas propriedades da empresa em Macau, que cresceram 14,2 por cento entre Janeiro e Março, para 989,2 milhões de dólares, de acordo com um comunicado da operadora. As apostas nos casinos Wynn Macau e Wynn Palace foram responsáveis pela maioria do volume de negócios da empresa em 2025, arrecadando 841,6 milhões de dólares em receitas, uma subida de 16,9 por cento.

“Em Macau, assistimos a um aumento significativo do volume de jogo em relação ao ano anterior, juntamente com uma quota de mercado saudável”, afirmou Craig Billings, director executivo da empresa-mãe, a Wynn Resorts, em comunicado.

Massas aguentam

O chamado mercado de massas continuou a ser, de longe, o principal segmento para a operadora, representando receitas de 811,9 milhões de dólares, mais 14,2 por cento do que no primeiro trimestre.

No segmento conhecido como jogo VIP, as apostas dos grandes jogadores caíram 9,9 por cento nos dois casinos da Wynn Macau, mas, pelo contrário, as receitas aumentaram 13,5 por cento, para 136,5 milhões de dólares. Isto apesar do casino Wynn Macau ter ficado com apenas 0,39 por cento das apostas no jogo VIP. Em média, os casinos a operar em Macau vão buscar 3 por cento das apostas neste segmento.

Em 2019, o chamado jogo bacará VIP representava 46,2 por cento das receitas totais dos casinos de Macau. Mas em 2025 este segmento ficou-se por uma fatia de 27,5 por cento, apesar das receitas absolutas terem subido 24,1 por cento.

Numa teleconferência com analistas, Craig Billings anunciou um investimento de pelo menos 900 milhões de dólares na construção de um novo hotel com 432 suites na propriedade Wynn Macau. O executivo, citado pelo portal de notícias GGRAsia, disse que a empresa está à espera de autorização do Governo local. As obras devem arrancar na segunda metade de 2026 e demorar dois anos e meio.

A Wynn Resorts opera também nos EUA e Reino Unido, estando ainda a construir o casino Wynn Al Marjan, nos Emirados Árabes Unidos.

Na teleconferência, Billings admitiu “um ligeiro atraso” no projeto em Ras Al Khaimah devido ao conflito no Médio Oriente, mas garantiu que a inauguração continua marcada para 2027. “Embora tenhamos enfrentado desafios logísticos e de transporte na região, as entregas continuaram em grande parte e estamos a redirecionar as remessas e a procurar materiais alternativos”, disse Billings.

A construção do Wynn Al Marjan, um investimento de 5,1 mil milhões de dólares, continua “com mais de 22 mil trabalhadores no local”, acrescentou o executivo.