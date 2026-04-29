Qinzhou | Chuvas intensas provocam inundações e evacuações

Inundações provocadas por chuvas torrenciais deixaram carros submersos e forçaram a retirada de mais de 200 residentes na cidade de Qinzhou, no sul da China, segundo órgãos de comunicação estatais. Equipas de resgate mobilizaram barcos insufláveis para retirar moradores que ficaram presos nas suas casas, na cidade situada na região de Guangxi, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Imagens divulgadas pela agência mostraram socorristas a caminhar com água até ao peito, enquanto bombeiros transportavam idosos ao colo. As autoridades locais indicaram que a estação meteorológica de Qinzhou registou mais de 270 milímetros de chuva em 24 horas, até às 08:00 de segunda-feira, o valor mais elevado para um único dia de Abril.

Num comunicado publicado na rede social WeChat, o analista meteorológico Lin Nan referiu que episódios de chuva tão intensa nas regiões costeiras do sul da China costumam ocorrer apenas após a chegada da monção de Verão, entre meados e o final de Maio, sendo raro no final de Abril. Na manhã de onetm, as escolas retomaram as aulas e o tráfego circulava normalmente na maioria das zonas da cidade, segundo um órgão de comunicação ligado às autoridades chinesas de gestão de emergências.