Mudar como soía

Sim – a impermanência é o estado constante da vida e ela se movimenta ora em subtis, ora abruptas mudanças, e não será necessário o deslocamento físico para que os sinais energéticos nos conduzam às coisas que nos procuram, que de quando em vez, são exactamente as que buscamos, que podem vir em feixes de luz mutáveis mudando a órbitra dos dias deslocando-a para os trilhos de um propósito qualquer a ver no tempo da manifestação. Estamos mudando, estamos mudados sem nunca dizer adeus ao que fôramos, mas transfigurados, e nessa mutação a vida cresceu como árvore frondosa, tanto e tão longa que não nos sabemos pensar.

A intrepidez constante fez de cada um único, somos programados para as leis mutáveis, há os que lhes oferecem resistência tentando minimizar a velocidade – os que a agarram no seu dossel ainda na penumbra das coisas- e os que arriscam indo atrás dela tentando saber da metamorfose a que estão sujeitos, galgando interditos num fenómeno de aceleramento cujo risco será somente o de andar à roda do próprio movimento. Ao imperturbável chamavam os gregos «ataraksia» a paz de alma, a economia do esforço, a fruição e quietude, um movimento filosófico que tem por base estancar o tempo e dele se apropriar somente como refém, só que a vida não pára, que estar vivo é uma permanente combustão transfigurável e animada, a morte será outra, mas aqui exige-se dinamismo e força constante de superação.

Se os filósofos se ocupam da impermanência da vida indo até aos não banhados duas vezes nas mesmas águas (movimento absolutamente mais próximo daquilo que é um registo poético) que transformações seguimos tendo na continuada rede da vida que nos faz tão atávicos? Talvez um programa como o dos salmões correndo riscos de morte para desovar no mar dos Sargaços. Aquela travessia é uma impermanência, uma corrente electrizante que não sabemos como cortar pela esquematização das estrelas que a comandam, que requer fito, velocidade, tribulação e perpétuo movimento. Nenhuma vontade aqui é transformada, desviada, contornável, o cromossoma memória em completa mobilidade, faz e refaz o caminho até à consubstanciação de um encantamento perpétuo. Todo o movimento é uma epifania.

Longe do lado acidental haverá sempre Camões a quem o destino lembrou a saga da mudança como a nenhum outro, e que em seu deambular quase nos aparece como um fenómeno de iniciação, uma longa marcha de mudança fitando um ponto fixo, uma calamidade trepidante, uma natureza feita para os embates das coisas afundadas, milagrosas, ininterruptas e desafiantes, o mesmo que nos disse na sua lírica «mudam-se os tempos, mudam-se as vontades» mas, e o ser e a confiança? Esses também mudam. Neste mudar-se começa pela esperança nas novas qualidades para logo afirmar que suas novidades são contrárias ao esperado, ficando as mágoas na lembrança, e do bem se algum houve, as saudades- que afora este mudar-se cada dia, nada se muda já como soía.

A própria mudança que nos muda não se muda como costumada, ela exerce o seu ritmo que para trás a fórmula foi fechada, a noção de mudança cria e vê fórmulas novas de continuarmos exercendo o papel dos viajantes que de porto em porto vão conquistando etapas, que para os que ficam na praia olhando as ondas, a vida é menos que espuma e de iguais dias desfrutarão na sua paralisante condição. Que agora chegada a Primavera o tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria.

E em mim converte em choro e doce canto.