Combustíveis | Seul vai distribuir 3,5 mil milhões de euros para atenuar preços

A Coreia do Sul anunciou sábado que distribuirá 6,1 biliões de wons (3,5 mil milhões de euros) em ajudas a 32,5 milhões de cidadãos, para atenuar o impacto do aumento dos preços do petróleo.

Os fundos de ajuda destinam-se a “atenuar os elevados preços do petróleo” face ao “enorme impacto económico provocado pela guerra no Médio Oriente”, afirmou o ministro do Interior, Yoon Ho-joong, durante a apresentação do subsídio, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

A iniciativa implicará um desembolso entre 100.000 e 600.000 wons, dependendo do nível económico dos beneficiários, acrescentou a Yonhap, e os fundos começarão a ser distribuídos a partir de 27 de Abril. Os auxílios, que excluem os 30 por cento da população com rendimentos mais elevados, serão suportados por um orçamento suplementar de 26,2 biliões de wons (cerca de 14.870 milhões de euros) aprovado pelo Parlamento sul-coreano na sexta-feira.

O orçamento visa atenuar o impacto no país asiático do aumento dos preços do petróleo devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Tal como outros países da Ásia, a Coreia do Sul está a ser fortemente afectada pelo encerramento do Estreito de Ormuz.