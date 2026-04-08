TikTok | Investidos 1.000 ME em segundo centro de dados na Finlândia

A TikTok anunciou ontem um novo investimento de 1.000 milhões de euros para abrir um segundo centro de dados na Finlândia, que se junta ao já existente desde 2025 pelo mesmo montante e no mesmo país. Segundo um comunicado enviado pela empresa à Efe, o novo centro de dados estará situado na cidade de Lahti (sul), a cerca de 60 quilómetros a oeste de Kouvola, onde se espera que as instalações anunciadas em 2025 comecem a operar ainda este ano.

Ambos os investimentos, aponta o documento, enquadram-se dentro do que a plataforma desenvolvida pela tecnológica chinesa ByteDance denomina ‘Projecto Clover’, um investimento de 12.000 milhões de euros ao longo de uma década para garantir “protecções líderes no sector para os dados de mais de 200 milhões de utilizadores europeus”.

O centro de Lahti “reforçará a capacidade da empresa para garantir o armazenamento predeterminado dos dados dos utilizadores europeus na Europa, sob rigorosos controlos de acesso e sistemas de supervisão avançados”, acrescenta. A aposta na Finlândia deve-se à “combinação única de uma sólida infraestrutura digital, acesso a energia limpa e fiável, e uma mão de obra altamente qualificada” que o país oferece, segundo o director local de Políticas Públicas, Christian Hannibal.

A rede social de vídeos curtos TikTok tem estado nos últimos anos no olho do furacão nos Estados Unidos, onde no final de Janeiro confirmou a venda da maioria das suas operações a um grupo de investidores não chineses para evitar a sua proibição, enquanto na Europa enfrenta agora uma batalha contra os reguladores, que exigem que a plataforma mude o “design viciado”.