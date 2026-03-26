Igreja S. Domingos | Orquestra de Macau interpreta música sacra de Bach

Está agendado para o próximo dia 2 de Abril o concerto “Presente de Páscoa: Paixão Segundo São João”, protagonizado pela Orquestra de Macau (OM) na Igreja de S. Domingos, e que apresenta a “obra-prima da música sacra de Bach”, descreve uma nota do Instituto Cultural (IC). Destaque para o facto de o espectáculo acontecer na véspera da sexta-Feira Santa, a partir das 20h.

A OM será dirigida pelo maestro britânico Laurence Cummings, contando-se com a colaboração de vários cantores europeus de música antiga e do Coro Filarmónico de Hong Kong. Para este concerto, a OM “convida o público a purificar a alma com música sacra e a reflectir sobre a fé e a santidade expressas nesta obra-prima, na véspera da sexta-feira Santa”.

A composição “Paixão Segundo São João” baseia-se nos capítulos 18 e 19 do Evangelho de São João e é tida como “uma das obras sacras mais representativas de Bach”, retratando, “de forma expressiva e através de uma linguagem musical requintada e de cariz dramático, a experiência de Cristo antes da crucificação”.

O concerto conta também com o tenor Nicholas Watts, a soprano Miriam Allan, o baixo Callum Thorpe e a contralto Sophie Harmsen, aos quais se aliará o Coro Filarmónico de Hong Kong. O concerto terá uma duração aproximada de 2 horas e 15 minutos, incluindo um intervalo. Os bilhetes estão à venda na Bilheteira Online de Macau e custam 200 patacas.