Pequim | Mais de 300 robôs em meia maratona

A China vai reunir mais de 300 robôs humanoides na segunda edição de uma meia maratona em Pequim, onde máquinas e humanos vão partilhar o percurso numa prova concebida como ensaio técnico em condições reais.

A corrida realiza-se a 19 de Abril, no distrito tecnológico de Yizhuang, informou ontem a cadeia televisiva estatal CCTV, e contará com a participação de mais de uma centena de equipas provenientes de 13 províncias, incluindo mais de 80 empresas e cerca de duas dezenas de universidades e centros de investigação.

No total, 26 marcas de robôs participarão na prova, na qual os dispositivos terão de completar um percurso de 21 quilómetros com exigências semelhantes às de uma meia maratona convencional, como curvas, subidas e mudanças de piso, embora em faixas separadas dos corredores humanos.

Os organizadores indicaram que esta edição aumenta significativamente a escala do evento face ao ano passado e destacaram avanços técnicos, como o crescimento do número de robôs com capacidades de navegação autónoma, que representam cerca de 38 por cento dos participantes.

A prova reunirá também equipas que participaram em exibições recentes, como a gala televisiva do Ano Novo Lunar, onde robôs humanoides realizaram coreografias e demonstrações de artes marciais, e servirá para testar progressos técnicos ao nível da resistência, estabilidade e tomada de decisões em ambientes reais.

Na primeira edição, realizada no ano passado no mesmo distrito, cerca de duas dezenas de robôs humanoides participaram numa prova concebida como experiência técnica em contexto urbano. O robô Tiangong foi o primeiro a completar o percurso, com um tempo de duas horas, 40 minutos e 42 segundos, embora tenha necessitado de várias trocas de bateria e sofrido uma queda durante a corrida.