Cotai | Procurados no Reino Unido filmam-se em Macau

O influenciador Andrew Tate, e o irmão Tristan, que são acusados, no Reino Unido, de terem cometido 21 crimes, entre os quais violação, agressões físicas e tráfico humano, filmaram-se em Macau, a sair de um casino na zona do Cotai.

Os influenciadores vieram de Hong Kong, onde a sua entrada no território provocou polémica, e gerou pedidos de extradição, por parte de deputados no Reino Unido. No entanto, os dois irmãos estiverem em Macau, pelo menos no sábado, numa das principais discotecas do Cotai, além do hotel The Londoner.

Num dos vídeos partilhados online, os dois irmãos discutem as perdas nas mesas de um dos casinos. Noutro vídeo, Tristan goza com o facto de o Cotai ser o mais próximo que vai estar do Big Ben nos próximos tempos, dado que se entrar no Reino Unido é detido e levado a julgamento.