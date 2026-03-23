Ensino | HK ultrapassa EUA como segundo destino preferido de estudantes chineses

As preferências dos jovens chineses mudaram e colocaram pela primeira vez Hong Kong à frente dos Estados Unidos como melhor destino para estudar. O primeiro lugar continua a ser ocupado pelo Reino Unido

Hong Kong ultrapassou pela primeira vez os Estados Unidos como segundo destino preferido dos estudantes chineses que planeiam estudar além-fronteiras, segundo um inquérito da instituição de ensino New Oriental. O relatório, divulgado pelo jornal Beijing News, analisa a evolução do perfil dos estudantes, dos destinos escolhidos e dos critérios de decisão, apontando para uma crescente diversificação e uma abordagem mais “pragmática” por parte das famílias.

O Reino Unido mantém-se como principal destino pelo sétimo ano consecutivo, enquanto a subida de Hong Kong – região administrativa especial chinesa com sistema de ensino distinto do da China continental – é atribuída à qualidade do ensino superior, à proximidade geográfica e a políticas de atracção de talento. Em contrapartida, a descida dos Estados Unidos coincide com o agravamento das relações bilaterais, com tensões políticas, comerciais e tecnológicas a refletirem-se também no sector educativo.

Há cerca de um ano, Washington endureceu a sua posição em relação aos estudantes chineses, com maior escrutínio na concessão de vistos, restrições em áreas consideradas sensíveis e acusações de ligações ao Partido Comunista Chinês, medidas que Pequim considera “discriminatórias” e uma “politização da cooperação na área do ensino”.

Neste contexto, os factores económicos ganharam peso: as propinas tornaram-se o segundo critério mais relevante na escolha do destino, apenas atrás do prestígio das instituições, enquanto bolsas de estudo e perspectivas de emprego assumem maior importância. Segundo a New Oriental, o orçamento médio das famílias ultrapassa os 600 mil yuan.

Outras mudanças

O perfil dos estudantes também está a mudar: 77 por cento da procura concentra-se no ensino superior, com destaque para cursos de licenciatura, e as engenharias continuam a liderar as preferências, seguidas pela economia. Mais de metade dos candidatos opta por candidatar-se a vários países para reduzir riscos associados a mudanças nas políticas de ensino.

Apesar destas alterações, o objectivo final mantém-se: 88 por cento dos estudantes planeiam regressar à China após concluírem a formação. Desde que a República Popular da China enviou o primeiro grupo de estudantes para os Estados Unidos, em 1979, o país norte-americano tem sido um dos destinos mais prestigiados para alunos chineses.

No ano lectivo 2023/2024, os 277.398 estudantes chineses matriculados representaram 24,6 por cento do total de 1,12 milhões de alunos internacionais nos Estados Unidos.