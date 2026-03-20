Hubei | Reforçado controlo sobre precursores químicos do fentanil

A província chinesa de Hubei lançou uma campanha contra crimes ligados a precursores químicos usados em drogas sintéticas, incluindo fentanil, no âmbito da cooperação com os Estados Unidos para combater o tráfico deste opiáceo. O jornal local The Paper informou ontem que a província, no âmbito de uma operação especial do Ministério da Segurança Pública, criou em Dezembro de 2025 um grupo de trabalho dedicado ao combate a crimes envolvendo estas substâncias.

A campanha abrange todas as fases – produção, comercialização, armazenamento e exportação – e segue o princípio de combinar “repressão e tratamento”, visando tanto os sintomas como as causas profundas, com reforço da investigação de casos relevantes e do controlo na origem.

Até Fevereiro deste ano, as autoridades locais trataram 22 casos relacionados com precursores de fentanil, aprovaram a detenção de sete pessoas, aplicaram medidas coercivas penais a 12, efectuaram uma detenção administrativa e puniram administrativamente quatro empresas.

O fentanil constitui um dos principais pontos de tensão entre Pequim e Washington durante o segundo mandato do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Contudo, nas negociações com o homólogo chinês, Xi Jinping, em Outubro passado, foi acordada a redução de 20 por cento para 10 por cento das tarifas impostas à China em resposta ao tráfico deste opiáceo.