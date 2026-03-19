Entre Hegemonia e Vulnerabilidade

“Power is not revealed by striking hard or often, but by striking true.”

Honoré de Balzac

A presença militar dos Estados Unidos no vasto espaço geopolítico que se estende do Mediterrâneo ao Oceano Índico constitui um dos pilares centrais da arquitectura de segurança internacional contemporânea. Esta região, marcada por uma sucessão de mares estratégicos com o Mediterrâneo, Mar Negro, Cáspio, Mar Vermelho, Golfo Pérsico e Oceano Índico concentra recursos energéticos essenciais, rotas marítimas vitais e zonas de fricção onde se cruzam interesses de potências regionais e globais. A disposição das bases americanas neste arco geográfico não resulta apenas de necessidades operacionais imediatas, mas reflecte uma visão de longo prazo sobre o papel dos Estados Unidos enquanto potência global e garante de estabilidade em áreas consideradas críticas para o funcionamento da economia mundial.

A configuração actual desta rede militar é inseparável da evolução histórica da política externa americana desde o final da Guerra Fria. O colapso da União Soviética abriu um período de hegemonia sem precedentes, frequentemente descrito como unipolar, durante o qual Washington procurou consolidar a sua capacidade de projecção de força e assegurar acesso privilegiado a regiões sensíveis. A década de 1990 marcou o início de uma fase de intervenções frequentes, justificadas por razões humanitárias, de segurança colectiva ou de defesa de interesses estratégicos. A Guerra do Golfo, as operações nos Balcãs e as intervenções no Corno de África ilustram esta tendência. Contudo, foi após 2001, com o lançamento da chamada “guerra ao terrorismo”, que a presença militar americana atingiu uma escala sem precedentes, exigindo uma rede logística e operacional extensa que se estendeu por toda a região.

A geografia estratégica das bases militares americanas segue uma lógica de controlo de corredores marítimos, proximidade a zonas de conflito e capacidade de resposta rápida. No Mediterrâneo oriental, a cooperação com países como a Grécia, Turquia, Egipto e Jordânia permite manter capacidades aéreas e navais que garantem vigilância permanente sobre o Levante, Mar Negro e Canal de Suez. Esta área funciona como porta de entrada para o Médio Oriente e como plataforma de ligação entre a Europa, Norte de África e Ásia Ocidental, sendo particularmente relevante devido à proximidade de zonas de instabilidade como a Síria e o Líbano. No Golfo Pérsico, núcleo da presença militar americana, a concentração de reservas petrolíferas, a vulnerabilidade das rotas energéticas e a rivalidade com o Irão justificam a manutenção de bases aéreas, navais e de comando em países como Qatar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Estas infraestruturas permitem operações de vigilância, dissuasão e intervenção, além de funcionarem como pontos de apoio logístico para missões no Iraque, Síria e Afeganistão. No Oceano Índico e no Mar Vermelho, a presença americana assegura o controlo de rotas marítimas que ligam a Europa à Ásia, sendo crucial para monitorizar ameaças como pirataria, terrorismo e instabilidade política. A base de Djibouti, embora situada fora do núcleo tradicional do Médio Oriente, desempenha um papel central na arquitectura de segurança regional.

A expansão e manutenção desta rede de bases deve ser compreendida à luz de um fenómeno mais amplo que é a crescente militarização da política externa americana. Este processo tem sido interpretado como um sintoma de fragilidade estrutural. À medida que a capacidade dos Estados Unidos para moldar a ordem internacional através de instrumentos diplomáticos, económicos e institucionais se foi reduzindo, aumentou a dependência de meios militares para preservar influência e credibilidade. A multiplicação de intervenções desde o início do século XXI evidencia esta tendência. As campanhas prolongadas no Afeganistão e no Iraque revelaram os limites da superioridade militar americana, tanto em termos de eficácia estratégica como de custos humanos e financeiros. A dificuldade em alcançar objectivos políticos duradouros, apesar do investimento massivo em recursos militares, contribuiu para uma erosão da percepção de invencibilidade que caracterizara a década de 1990.

O envolvimento militar contínuo teve repercussões profundas na política interna dos Estados Unidos. O aumento exponencial da despesa militar, financiado em grande parte por endividamento, coincidiu com um período de polarização política e de perda de confiança nas instituições. A discrepância entre os objectivos declarados das intervenções e os resultados obtidos alimentou um debate intenso sobre o papel dos Estados Unidos no mundo e sobre a sustentabilidade da sua estratégia global. A guerra no Afeganistão, prolongada por duas décadas, tornouse símbolo das dificuldades enfrentadas por Washington ao tentar transformar realidades políticas complexas através de meios militares. A intervenção no Iraque, por sua vez, expôs fragilidades na avaliação de riscos e na planificação pósconflito. A combinação de custos elevados, resultados incertos e desgaste político contribuiu para um ambiente de introspecção estratégica.

A dissuasão americana, que durante décadas se baseou na percepção de superioridade tecnológica e capacidade de resposta global, enfrenta desafios significativos. A emergência de novas potências, a proliferação de tecnologias de negação de acesso e a crescente assertividade de actores regionais reduziram a margem de manobra dos Estados Unidos. A presença militar, embora ainda extensa, não garante automaticamente a capacidade de influenciar comportamentos adversários. A transformação do ambiente estratégico é visível na forma como países da região têm testado os limites da tolerância americana, recorrendo a ataques indirectos, guerra híbrida e operações de baixa intensidade. A multiplicação de incidentes envolvendo bases e forças americanas demonstra que a presença militar, por si só, não assegura o efeito dissuasor que outrora possuía.

Apesar das dificuldades, a rede de bases continua a desempenhar funções essenciais para a política externa dos Estados Unidos. Entre as suas principais utilidades encontramse a garantia da liberdade de navegação em corredores marítimos vitais, a monitorização de ameaças transnacionais, o apoio a aliados regionais e a capacidade de resposta rápida a crises humanitárias ou conflitos emergentes. A presença militar funciona, assim, como instrumento de gestão de riscos num ambiente caracterizado por volatilidade e competição entre potências. No entanto, a análise da disposição das bases revela uma tensão estrutural entre os objectivos declarados da política externa americana e os resultados obtidos. A intenção de promover estabilidade e segurança contrasta frequentemente com a persistência de conflitos, rivalidades regionais e crises humanitárias. A presença militar, embora necessária para proteger interesses estratégicos, pode também gerar percepções de ingerência e alimentar narrativas antiocidentais, limitando a eficácia de abordagens diplomáticas e económicas.

O futuro da presença militar americana no Médio Oriente alargado dependerá da evolução das relações com potências regionais, da capacidade de adaptação às novas tecnologias de guerra, da situação interna dos Estados Unidos e da dinâmica do sistema internacional. A tendência para uma redistribuição de prioridades estratégicas, com maior atenção ao IndoPacífico, poderá levar a ajustamentos na rede de bases, mas dificilmente resultará num abandono completo da região. A importância energética, a centralidade das rotas marítimas e a persistência de conflitos tornam improvável uma retirada substancial. Contudo, é possível que Washington procure reduzir a exposição directa, privilegiando parcerias regionais, operações conjuntas e formas de presença menos visíveis. A forma como estes factores se articularão determinará o papel dos Estados Unidos na região nas próximas décadas e influenciará a estabilidade de um dos espaços mais sensíveis do sistema internacional.