Rota das Letras | Fim-de-semana com cinema, poesia, música e passeios históricos

Depois das sessões inaugurais de ontem, o festival literário Rota das Letras entra hoje em velocidade cruzeiro, com um cartaz variado e intenso em termos de agenda até domingo.

As “festividades” de hoje arrancam às 17h30 na Casa Garden com a apresentação “Desenhar o Mundo”, uma palestra conduzida pelo cartoonista Guy Delisle sobre a intersecção entre banda desenhada, cultura e humanismo. O cartoonista canadiano conta na bagagem várias novelas gráficas que, além da ficção, retratam realidades que marcam a actualidade internacional, como “Shenzhen: A Travelogue from China”, “Pyongyang: A Journey in North Korea” ou “Jerusalem: Chronicles from the Holy City”.

Às 19h, também na Casa Garden (que acolhe todos os eventos de hoje), será a vez de António Cortez e Alice Neto de Sousa terem um “Diálogo Poético Intergeracional: Palavras de Ferem e Curam”. À mesma hora, também na Casa Garden, é apresentado o livro “Posse e Paixão: Um Guia para Colecionadores de Arte” de Konstantin Bessmertny.

Entretanto, o jardim da Casa Garden, a partir das 20h, será palco para uma performance de música e poesia de Tim Yiu e 45 minutos depois as palavras vão soar mais alto com “Línguas em Harmonia”, que irá contrapor leituras e português, chinês e inglês, por Tim Yiu, Kam Un Loi, Si Tou Chi U, Alice Neto de Sousa e António Cortez.

Letras a pé

O programa de amanhã começa às 11h com um passeio com história conduzido por Christopher Chu e Maggie Hoi, que irão levar a literatura para a rua sobre o tema “Camilo Pessanha e as suas estórias de Macau: Anos Ímpares”. Os interessados em seguir os passos de Pessanha e desvendar os segredos que Macau esconde têm como ponto de encontro o Edifício Si Toi (Praia Grande) às 11h.

O programa de sábado prossegue às 15h na Casa Garden com a palestra “Nostalgia e Modernidade na Literatura de Macau”, que propõe uma “reflexão sobre a escrita numa cidade moldada pela fusão Oriente-Ocidente”. O evento será conduzido por Cheung Wai-man e Rai Mutsu. À mesma hora, noutra parte da Casa Garden, a literatura policial será o foco com a apresentação de Adam Sisman sobre John Le Carré na palestra “O Espião e o Biógrafo”. Uma hora depois, a organização do festival propõe um mergulho num dos mestres contemporâneos do thriller literário, Xiao Bai, numa palestra conduzida pelo próprio autor.

Às 16h, segue-se um dos momentos altos do programa do Rota das Letras deste ano com “Meio Século de Luz e Memória”, uma palestra que irá iluminar os pontos fundamentais da trajectória artística de Carlos Marreiros.

A agenda da tarde de sábado prossegue com uma narração sobre a crise planetária “Clima, Ficção e o Impensável” pelo escritor indiano Amitav Ghosh. O autor apresenta no domingo, às 18h30 na Casa Garden uma palestra que tem como foco principal a trilogia de livros que escreveu sobre as implicações do comércio do ópio, tendo como ponto de partida o centro histórico de Macau.

Vampiros, sorte e azar

Outro dos momentos de destaque da programação de amanhã gira em torno do filme “Ballad of a Small Player”, que tem Macau como pano de fundo de um drama, com toques de comédia, que ilustra a vida de um jogador que se perde entre as mesas dos casinos e a fantasmagoria da região.

Amanhã às 18h30, no local que concentra as actividades deste ano do Rota das Letras, o autor do livro que deu origem ao filme, Lawrence Osborne, e o realizador Edward Berger protagonizam uma palestra onde se vão desvendar os segredos da adapção da estória de “Lord Doyle” das páginas para os ecrãs. O filme, que estreou em Outubro do ano passado, será exibido também amanhã às 21h15 no Cinema Alegria. Os bilhetes custam 100 patacas.

No domingo, o dia começa às 11h com mais passeio com história guiado por Christopher Chu e Maggie Choi intitulado “Camilo Pessanha e as suas estórias de Macau: A Sociedade dos Poetas Mortos”. O ponto de partida do passeio é a estátua do poeta simbolista no Jardim das Artes, na Rua Cidade de Sintra.

À tarde, a acção retorna à Casa Garden, com o workshop “Nushu. Aprender a Escrever a Linguagem Secreta das Mulheres”, conduzido por Shengwen Pan a partir das 14h30. Meia hora depois, noutra zona da Casa Garden, André Lai, Daniel Lai, Justin e Florita Alves vão discutir os sabores e aromas locais na palestra baseado no livro “Recitas com Esperança.

Também às 15h, é apresentado o livro “Crónicas da Carris e da Mesquita ao Nam Vam”, de Ana Paula Barros.

Entre as 16h e as 17h seguem-se uma série de palestras. “Visões do Futuro da Humanidade”, que apresentará uma perspectiva feminina sobre o panorama da ficção científica chinesa por Gu Shi. Para os fãs da literatura de horror, também às 16h de domingo está marcada uma conversa sobre o “género vampírico”, focado nas obras de John Polidori e Sheridan Le Fanu, e o seu impacto na literatura de terror. A sessão terá como anfitrião o professore e autor Nick Groom.

Às 17h, será a vez de um dos mais destacados convidados internacionais do Rota das Letras deste ano. O autor argentino Hernan Diaz, que ganhou o Pulitzer para Ficção em 2023, com o livro “Trust”, irá falar sobre os limites da verdade e da ficção nos corredores do poder e da riqueza.

Domingo será também um dia de cinema, com a projecção de “Hidden Letters”, de Violet Du Feng, às 17h15 no auditório da Casa Garden. O mesmo local irá receber o filme “Mulheres do Mar”, de Raquel Martins, a partir das 19h30.