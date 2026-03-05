Arte sem fronteiras | Abertas inscrições para “Oficinas para Crianças”

Estão abertas até 22 de Março as inscrições para participar em sete sessões de oficinas artísticas, destinadas a crianças e jovens dos 4 aos 16 anos, do programa “Arte Sem Fronteiras – Oficinas para Crianças” que se realiza entre Abril e Junho no Museu de Arte de Macau (MAM).

As actividades são exclusivas para os “Amigos do MAM”, ou seja, é preciso aderir ao clube. As inscrições nas oficinas e a adesão aos “Amigos do MAM” podem ser feitas na Conta Única de Macau. Cada oficina tem a duração de 12 horas e custa 240 patacas. Os lugares que vão acolher estas actividades são o Espaço Zero, no MAM e o Quadrado de Arte no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau.

O Instituto Cultural aponta que a organização destes eventos tem como intuito incentivar os mais novos “a observar e a imaginar a estética tradicional, bem como a desenvolver a prática criativa na arte contemporânea através de diversas formas de expressão, permitindo-lhes vivenciar as infinitas possibilidades da arte”.

Em articulação com o tema da exposição dedicada à pintura de paisagens das dinastias Ming e Qing, esta série de oficinas levará crianças e jovens de diferentes idades “numa viagem artística através dos tempos, seguindo o rasto dos antigos mestres da pintura chinesa”.

A “Pintura e Imaginação – Oficina Criativa de Arte Para Crianças”, conduzida em cantonense ou inglês (num total de cinco sessões), foi pensada para crianças com idades entre os 5 e 10 anos e terá como tema paisagens naturais que serão reinterpretadas através de pinturas com tinta-da-china e colagens.

Já a oficina “Pintura de Paisagens Imaginárias – Oficina Criativa para Jovens”, destina-se a adolescentes dos 11 aos 16 anos. Finalmente, será organizada uma oficina para pais e os mais novos, entre os 4 e 6 anos.