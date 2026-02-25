Aeroporto de Macau recebeu mais de 267 mil passageiros no Ano Novo Lunar

O Aeroporto Internacional de Macau recebeu durante o período de festividades do Ano Novo Lunar mais de 267 mil passageiros, um acréscimo de 11 por cento em comparação com o mesmo período de 2025, declarou a infra-estrutura aeroportuária.

Entre 14 e 23 de Fevereiro, o aeroporto “recebeu 267.235 passageiros e operou 1.943 voos”, o que representa “um aumento de 11 por cento e 9 por cento, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2025”, lê-se num comunicado divulgado na terça-feira pela CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau.

O pico no tráfego de passageiros ocorreu nos dias 21 e 22 de Fevereiro, com números diários de passageiros a alcançar 29 mil e 28 mil, respectivamente, refere-se ainda na nota.

“A análise da estrutura geral do mercado durante a temporada do Ano Novo Chinês mostrou que os passageiros das rotas da China continental representaram 43 por cento do volume total de passageiros”, notou a CAM, referindo ainda que as rotas internacionais representaram 39 por cento e para Taiwan 18 por cento. Durante o período de celebrações foram adicionados cerca de 60 voos de e para o Sudeste Asiático.

O Aeroporto Internacional de Macau anunciou este mês que prevê um aumento de 8 por cento dos passageiros e de 10 por cento das aterragens e descolagens este ano, quando se prepara para lançar novas rotas para a China continental, Filipinas e Vietname.

“Teremos novas rotas para Kunming, Chongqing [China continental] e Manila [Filipinas], nos próximos meses e queremos mais ainda”, anunciou o presidente da CAM num encontro com os meios de comunicação social, no início do mês, por ocasião do Ano Novo Lunar.

Simon Chan Weng Hong projectou mais de 63 mil movimentos de aeronaves na infra-estrutura aeroportuária, ou seja mais 10 por cento do que no ano anterior. Além disso, referiu o responsável, são esperados para este ano 8,14 milhões de passageiros, mais 8 por cento em termos homólogos, e um volume de carga de 110 mil toneladas, uma subida de 4 por cento.

O número de passageiros que passaram pelo Aeroporto Internacional de Macau registou uma queda de 1,6 por cento em 2025, “devido ao contexto económico e a alguns factores de incerteza”, afirmou a CAM no início de Janeiro.

Macau recebeu quase 1,6 milhões de visitantes durante os nove dias de feriados do Ano Novo Lunar na China continental, a maior migração anual do mundo, foi anunciado também na terça-feira. A Polícia de Segurança Pública de Macau disse que as fronteiras do território registaram a passagem de mais de 1,55 milhões de visitantes entre 15 e 23 de Fevereiro, uma média de 172.737 visitantes por dia.