Lucros da operadora Melco quadruplicam em 2025

A operadora de casinos em Macau Melco Resorts and Entertainment anunciou lucros de 185 milhões de dólares em 2025, quatro vezes mais do que no ano anterior. Num comunicado enviado à bolsa em Nova Iorque, o presidente da Melco, Lawrence Ho Yau Lung, diz que “2025 foi um ano de crescimento e recuperação, impulsionado por uma gestão de custos disciplinada e pela expansão das margens”.

As receitas da empresa aumentaram 11,2 por cento, para 5,16 mil milhões de dólares, apesar de ter encerrado em 2025 o Grand Dragon Casino, um ‘casino-satélite’, e três das seis salas de máquinas de jogos que detinha.

Os ‘casinos-satélite’, sob a alçada das concessionárias, são geridos por outras empresas, sendo uma herança do passado que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002. Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a actividade destes espaços de jogo.

Dez dos 11 ‘casinos-satélite’ fecharam portas. O único sobrevivente foi o Royal Arc, que foi adquirido pela operadora SJM, fundada pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun, que assumiu a gestão directa do espaço.

Ritmo elevado

As receitas da Melco subiram mais depressa do que o sector em geral. As receitas dos casinos de Macau cresceram 9,1 por cento em 2025, atingindo 247,4 mil milhões de patacas.

Lawrence Ho, filho de Stanley Ho, sublinhou que o lucro operacional da empresa em Macau subiu 25 por cento no ano passado, para 1,23 mil milhões de dólares, “impulsionado por receitas e margens de jogo mais robustas”.

A Melco opera em Macau, assim como em Chipre e nas Filipinas, tendo aberto um casino no Sri Lanka em Agosto. A Melco prevê gastar cerca de 10 mil milhões de patacas no segmento além-casino numa década, incluindo no “único parque aquático em Macau com instalações interiores abertas durante todo o ano”.

A empresa destacou o relançamento, em Maio, no hotel-casino City of Dreams, do maior espectáculo permanente do território, The House of Dancing Water, que estava suspenso desde Junho de 2020, devido à pandemia de covid-19.