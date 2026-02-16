GP | Corridas de apuramento regressam a Zhuhai

Antes do Ano Novo Lunar, a Associação Geral Automóvel de Macau-China (AAMC) deu a conhecer o calendário da próxima temporada das suas competições de velocidade, Macau Roadsport Challenge e GT4, que voltam a servir de processo de apuramento para as corridas de suporte do 73.º Grande Prémio de Macau.

À semelhança das épocas anteriores, o mini-campeonato será disputado em duas jornadas duplas. O Circuito Internacional de Zhuhai regressa assim ao programa, acolhendo estas provas pela primeira vez desde 2018. Será igualmente a estreia absoluta, neste traçado, dos modelos utilizados na Macau Roadsport Challenge, Toyota GR86 (ZN8) e Subaru BRZ (ZD8), que se confrontarão pela primeira vez fora do habitual contexto competitivo.

A temporada de 2026 apresenta ainda uma novidade relevante: a realização de uma corrida de teste extra-campeonato no Circuito Internacional de Zhuzhou. O traçado permanente da província de Hunan, que no ano transacto recebeu as corridas de qualificação organizadas pela AAMC, será palco de uma prova de preparação facultativa. Recorde-se que, já em 2025, a associação promoveu uma competição extra-campeonato após a definição do apuramento, então no Circuito Internacional da Cidade do Lago Ruyi, em Pingtan.

As duas jornadas pontuáveis terão lugar na cidade vizinha de Zhuhai, ambas no mês de Maio. A primeira está agendada para o fim-de-semana de 8 a 10 de Maio, enquanto a segunda decorrerá entre 28 e 31 de Maio de 2026. As corridas da Macau Roadsport Challenge determinarão os apurados para a prova homónima do Grande Prémio de Macau, ao passo que as competições reservadas às viaturas GT4 definirão os participantes da Taça GT – Corrida da Grande Baía.

A competição manterá um fornecedor exclusivo de pneus, continuando a confiar na Pirelli, que assegurará a venda directa e centralizada dos compostos. Durante a corrida de teste será permitido o uso de pneus adquiridos em 2025, mas nas provas de apuramento será obrigatório recorrer a pneus novos adquiridos em 2026.

Inscrições com aumento significativo

A taxa de inscrição registou um aumento expressivo, passando de 15.000 para 55.000 yuans. Este valor passa a incluir não apenas as duas provas de apuramento, mas também a corrida de teste, representando um acréscimo substancial face às temporadas anteriores.

Em contrapartida, a organização assegura o transporte unificado das viaturas participantes e de oito conjuntos de pneu/jante entre o Circuito Internacional de Guangdong, onde se encontra sediada uma parte significativa das equipas de Macau, e o Circuito Internacional de Zhuzhou, em ambos os sentidos. Durante o evento de preparação, cada concorrente inscrito terá igualmente direito a três noites de alojamento em Zhuzhou, em hotel de três ou quatro estrelas.

Adicionalmente, cada concorrente beneficiará de um apoio em pneus oficiais da Pirelli, correspondente a um valor aproximado de 10.000 yuans.