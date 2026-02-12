Nuclear | Moscovo diz que continuará a cumprir tratado se EUA o fizerem

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou ontem que Moscovo continuará a cumprir os limites impostos ao seu arsenal nuclear, apesar do recente fim do tratado New START, desde que os Estados Unidos façam o mesmo.

Estas restrições “permanecerão em vigor, mas apenas enquanto os Estados Unidos não ultrapassarem os limites estipulados” no tratado, disse Lavrov numa intervenção feita ontem no parlamento russo.

Moscovo “agirá de forma responsável e ponderada, com base numa análise da política militar norte-americana (…) e numa análise da situação estratégica geral”, acrescentou.

A Rússia e os Estados Unidos detêm, de longe, os maiores arsenais nucleares do mundo, mas, desde que o Tratado Novo START expirou, no início deste mês, que não existe qualquer acordo de desarmamento nuclear a ligar as duas potências.

O tratado, assinado em 2010 entre a Rússia e os Estados Unidos, limitava o número de lançadores de mísseis nucleares para distâncias intercontinentais. Expirou a 05 de Fevereiro, uma vez que o Presidente norte-americano, Donald Trump, não respondeu à proposta de Moscovo para o prolongar.