Concerto | OneRepublic actuam em Hong Kong este mês

A banda norte-americana OneRepublic está de regresso à Ásia para uma série de concertos, destacando-se a ida ao palco da AsiaWorld-Expo já no dia 17 para o espectáculo da digressão “OneRepublic – From Asia, With Love in Hong Kong”. Seguem-se actuações na China, Coreia e Japão

Os fãs asiáticos dos norte-americanos OneRepublic têm em breve a oportunidade de os ver novamente de perto. Depois de uma visita a Macau em 2024, o grupo vem novamente à Ásia, mas desta vez à vizinha Hong Kong, para actuar no contexto da digressão “OneRepublic – From Asia, With Love in Hong Kong”. Este espectáculo está agendado para o dia 17 deste mês na AsiaWorld-Expo.

Com organização da LiveNation, o concerto acontece a partir das 20h e promete trazer os grandes êxitos da banda que já esteve nomeada para um Grammy, nomeadamente “Counting Stars”, “Apologize”, “I Ain’t Worried” e “Run”.

Na sinopse do espectáculo, divulgada no portal da AsiaWorld-Expo, lê-se que a banda “continua a cativar milhões de fãs em todo o mundo com o seu som característico e narrativas sinceras”, sendo que, na sua passagem por Hong Kong, os fãs podem esperar “uma noite electrizante de música, energia e conexão”, numa celebração colectiva “dos maiores sucessos e novos trabalhos” do grupo.

A digressão “From Asia, With Love” visa ser “uma celebração especial da forte ligação da OneRepublic com os seus fãs asiáticos, destacando a região como um dos públicos mais apaixonados da banda”, sendo que Hong Kong “será uma das paragens principais desta digressão exclusiva”.

Depois da ida à região vizinha, a banda segue viagem, no dia 23, para Seul, na Coreia do Sul; seguindo-se actuações em Tóquio, dia 25, e Kobe, no dia 27. Em Março, é a vez dos OneRepublic viajarem para mais um espectáculo a acontecer em Singapura, dia 2; seguindo-se Taipei, Taiwan, dia 4 de Março. Seguem-se os concertos na China dias 17, 19 e 25 de Abril nas cidades de Shenzhen, Wuhan e Xangai, respectivamente.

Os OneRepublic continuam em digressão pelo resto do mundo, nomeadamente com concertos no México e na Europa, em países como Itália, Luxemburgo, Espanha e Escócia.

Sucessos desde 2000

Os OneRepublic surgiram em 2002 no Colorado Springs apresentando-se como um grupo de canções pop rock e rock alternativo, começando por fazer sucesso na rede social MySpace, entretanto desaparecida. Em 2006 os A banda conseguiu assinar contrato com a editora discográfica Mosley Music Group, lançando então o seu álbum de estreia, “Dreaming Out Loud”.

Nessa altura atingiram o sucesso internacional, graças ao single “Apologize”, que contou com a contribuição do rapper e produtor Timbaland; e ainda o single “Stop and Stare”. Este disco vendeu mais de três milhões de cópias em todo o mundo.

Depois de vários anos de discos e de estrada, os OneRepublic participaram, em 2022, na banda sonora do filme que reviveu o clássico do cinema “Top Gun”, protagonizado por Tom Cruise. No disco que contém todas as músicas de “Top Gun: Maverick” a banda participa com “I Ain’t Worried”, ao lado de nomes como Lady Gaga ou Lorne Balfe. Depois do lançamento, em 2024, de “Artificial Paradise”, o grupo regressou às novas canções em Dezembro do ano passado com o single “Give Me Something”, feito para o jogo “Arknights Endfield”. Esta música foi produzida pelos membros da banda Ryan Tedder, Brent Kutzle e Simon Oscroft.