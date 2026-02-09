CNRS | Descoberto dinossauro com 125 milhões de anos e picos idênticos ao porco-espinho

Uma nova espécie de dinossauro herbívoro, que viveu há 125 milhões de anos e possuía espinhos comparáveis aos de um porco-espinho moderno, foi descoberta na China, anunciou na sexta-feira o Centro Nacional Francês de Investigação Científica (CNRS).

Em comunicado, o CNRS afirmou que “até então, não existiam provas que comprovassem a existência de tais espinhos nos dinossauros” e explicou que os cientistas baptizaram a nova espécie de ‘Haolong dongi’ em homenagem a Dong Zhiming, pioneiro da paleontologia chinesa.

A investigação sobre a descoberta foi publicada na sexta-feira na revista Nature Ecology & Evolution, noticiou a agência Efe.

A descoberta na China da pele fossilizada excepcionalmente bem preservada de um jovem iguanodonte do Cretácico levou os cientistas do CNRS e os seus parceiros internacionais a utilizarem tomografias de raios X de alta resolução e cortes histológicos.

Os investigadores conseguiram então observar células da pele preservadas durante 125 milhões de anos, que indicaram a presença de espinhos ocos e córneos em grande parte do corpo, comparáveis aos dos porcos-espinhos modernos na sua função de defesa.

Estas protuberâncias demonstram também um mecanismo de defesa evolutivo até então desconhecido nos iguanodontes, um grupo de dinossauros que, dependendo da espécie, podiam medir entre 6 e 10 metros de comprimento e pesar várias toneladas.

O estudo sugere que os espinhos desempenhavam um papel na termorregulação (por serem ocos, poderiam ter ajudado a dissipar ou absorver calor) ou na percepção sensorial (para detectar movimentos ou alterações no ambiente).

“Como o espécime ‘Haolong dongi’ é um juvenil, ainda não se sabe se estes espinhos também estavam presentes nos adultos”, observou ainda o CNRS.