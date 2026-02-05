Património cultural de Chongqing e Xinjiang em exposição

O Instituto Cultural (IC), juntamente com uma série de entidades da China, prepara-se para apresentar em Macau uma exposição que irá revelar algum do património cultural imaterial das regiões chineses de Chongqing e Xinjiang, nomeadamente tapeçaria tradicional.

A mostra, apresentada na Galeria do Tap Seac a partir da próxima quarta-feira, 11, intitula-se “Cores Esplêndidas: Exposição de Arte do Bordado de Chongqing e da Região Autónoma Uigur de Xinjiang”, cuja inauguração acontece a partir das 18h30.

Segundo uma nota do IC, esta exposição apresenta uma “cuidadosa selecção” de 154 obras ou conjuntos de bordados artísticos das cidades de Chongqing e da Região Autónoma Uigur de Xinjiang, incluindo o bordado Shu, o bordado matrimonial de Wuxi, o bordado Miao de Youzhou e o brocado “Xilankapu” (tecelagem tradicional Tujia), assim como as três técnicas de bordado dos grupos étnicos Uigur, Quirguize e Cazaque de Xinjiang.

“Todas estas técnicas foram inscritas como itens representativos de património cultural intangível a nível nacional ou municipal, e todas as obras são criadas por transmissores de património cultural intangível e mestres em artesanato e arte, mostrando-se a elegância dos bordados do Sul e as cores vibrantes e ousadas dos bordados do Norte.”

O IC acrescenta, na mesma nota, que estas obras feitas em bordado “não só revelam uma técnica notável e um estilo variado, como também contêm a profundidade cultural das etnias envolvidas”. Apresentam-se materiais, motivos e esquemas de cores que “incorporam a sensibilidade estética e a criatividade transmitidas de geração em geração, expressando as aspirações e o anseio do povo por uma vida melhor”.

Arte de bem bordar

O dia da inauguração, bem como o dia 12 de Fevereiro, promete surpresas para os participantes e interessados, uma vez que nos horários das 10h, 11h30, 15h e 17h estarão presentes vários transmissores de património cultural intangível que farão demonstrações das técnicas de bordado, com a duração aproximada de uma hora por cada sessão.

Além disso, em Março, nomeadamente nos dias 7 e 8, decorrem workshops temáticos com os mesmos transmissores deste património. Um deles, é o workshop sobre a técnica do bordado Shu de Chongqing, programado para o dia 7 de Março; já no dia seguinte decorre o workshop sobre a técnica do bordado de Xinjiang. As duas iniciativas acontecem na Sala de Actividades do Museu Memorial de Xian Xinghai, localizada na Rua de Francisco Xavier Pereira. A participação nos workshops é gratuita e as sessões serão conduzidas em mandarim, com um máximo de 16 participantes por sessão. Os residentes com idade igual ou superior a 16 anos poderão inscrever-se a partir das 10h do dia 12 de Fevereiro, através da secção “Inscrição em Actividades” da Conta Única de Macau.

O IC descreve a arte do bordado como sendo “um dos artesanatos tradicionais mais representativos da etnia chinesa, contendo uma profunda herança histórica e rica criatividade artística, com múltiplos valores práticos, estéticos, de etiqueta e de transmissão cultural”. Esta mostra pode ser visitada até ao dia 15 de Março.