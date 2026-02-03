Rota das Letras com tributo a Camilo Pessanha e concerto de Rodrigo Leão

O festival literário Rota das Letras estará de volta entre os dias 5 e 15 de Março, com uma programação variada que irá além da literatura, apresentando ao público uma panóplia de eventos de fotografia, teatro e música ao vivo, com destaque para o regresso de Rodrigo Leão aos palcos do território. A edição deste ano do festival, a 15.ª, terá como palco principal a Casa Garden.

Este ano, será prestado um tributo especial a Camilo Pessanha, no centenário do seu falecimento. “A sua ligação profunda a Macau e o seu legado literário serão revisitados através de diversas iniciativas, sublinhando o papel da cidade como ponte entre mundos. António Carlos Cortez, Carlos Morais José e Christopher Chu são alguns dos autores envolvidos na celebração”, apontou ontem a organização do Rota das Letras em comunicado.

No dia da abertura do festival, 5 de Março, destaque para a inauguração da exposição “Territórios Humanos: Fotografia, Pertença e Memória”, que reúne os olhares distintivos do fotógrafo português Alfredo Cunha e do fotógrafo chinês Liu Zheng.

Entre os autores do mundo lusófonos, a organização do festival confirma a presença em Macau dos jornalistas e escritores João Miguel Tavares e Miguel Carvalho, que publicaram recentemente trabalhos de investigação sobre o ex-primeiro ministro José Sócrates e o Partido Chega.

Outras duas jornalistas portuguesas, Filipa Queiroz e Andreia Sofia da Silva, estarão de regresso a Macau, a primeira para exibir o documentário “Salatinas”, sobre um caso histórico de ameaça ao património arquitectónico em Coimbra, a segunda para apresentar o livro “Lápis Vermelho”, sobre a censura à imprensa em Macau ao tempo do Estado Novo.

Continuando a valorização do panorama literário local, o Rota das Letras de 2026 irá contar com autores de Macau como Yao Feng, Rai Matsu, Zita Si Tou Chi U, Cheung Wai Man, Ka Lo, Kam Um Loi, Nick Groom, Konstantin Bessmertny e Veiga Jardim.

Também a obra do arquitecto macaense José Maneiras, recentemente falecido, será recordada por Rui Leão e Maria José de Freitas.

Como tem sido tradição no festival literário, a música será um dos momentos mais marcantes da programação, desta feita com o concerto de Rodrigo Leão, no Centro Cultural de Macau, na noite de 11 de Março.

Outro dos regressos deste ano será protagonizado pela actriz Margarida Vila-Nova, que volta a Macau para a representação na peça de teatro “À Primeira Vista”, encenada pelo realizador Tiago Guedes, que irá apresentar também dois dos seus filmes (“A Herdade” e “Restos do Vento”).

Do mundo e arredores

Entre os autores internacionais que vão participar no Rota das Letras deste ano, destaque para Amitav Ghosh, autor de uma trilogia de romances centrada no tempo e no espaço das Guerras do Ópio e para Hernán Diaz, o mais recente vencedor do Prémio Pulitzer.

Entre a sexta e a sétima arte, participam no festival deste ano Lawrence Osborne e Mike Goodridge, associados ao romance e à adaptação cinematográfica de “Ballad of Small Players”, filme rodado em Macau e estreado em 2025.

A lista de convidados internacionais confirmados inclui ainda o biógrafo Adam Sisman, romancista franco-suiça de origem coreana Elisa Shua Dusapin, o cartoonista de viagens Guy Delisle e o poeta e artistas de spoken word Carlos Andrés Gomez.

Na literatura chinesa, destaque para a confirmação de Bi Feiyu, um dos nomes maiores da sua geração, vencedor do Prémio Lu Xun e do Man Asia Literary Prize com o romance “Three Sisters”. A programação deste ano conta ainda com outro vencedor do Prémio Lu Xun: Xiao Bai, jornalista e mestre do thriller.

A lista de autores chineses inclui ainda Gu Shi, uma das principais vozes da nova geração da ficção científica, o poeta Lu Jian e especialista em literatura chinesa contemporânea Xie Youshun.