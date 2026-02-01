Sands China | Lucros caiem 14,2 por cento em 2025

A operadora de casinos Sands China anunciou lucros de 901 milhões de dólares em 2025, menos 14,2 por cento do que no ano anterior. A empresa tinha terminado 2024 com lucros de 1,05 mil milhões de dólares, um aumento de 50,9 por cento.

A Sands terminou o ano passado com uma queda homóloga de 10,1 por cento dos lucros nos últimos três meses, invertendo uma subida homóloga de 1,5 por cento no terceiro trimestre. A operadora tinha registado descidas de 13 por cento e 32 por cento nos lucros no primeiro e segundo trimestres, respectivamente.

Os lucros encolheram apesar de as receitas dos cinco casinos da Sands em Macau terem subido 5,1 por cento em 2025, para 7,44 mil milhões de dólares.

O aumento homólogo das receitas foi ainda maior no último trimestre, 16,4 por cento, para 2,05 mil milhões de dólares.

Com as receitas a subir, a Sands China registou lucros operacionais de 608 milhões de dólares no último trimestre de 2025, uma subida de 6,5 por cento em termos anuais.

Mas no total do ano passado, os lucros operacionais do grupo encolheram 0,86 por cento, para 2,31 mil milhões de dólares.

Custos da NBA

Numa teleconferência com investidores, o presidente da Sands China, Grant Chum Kwan Lock, referiu que as despesas da empresa aumentaram no quarto trimestre, devido aos dois jogos de pré-época da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Os dois jogos, em 10 e 12 de Outubro, trouxeram a Macau as equipas dos Brooklyn Nets e dos Phoenix Suns e encheram a Venetian Arena, propriedade da Sands China, que tem capacidade para 14 mil pessoas.

Foram os primeiros jogos da NBA na China depois de seis anos de ruptura.

Em 9 e 11 de Outubro de 2026, os Houston Rockets irão defrontar, no mesmo local, os Dallas Marevicks, cujo dono é Patrick Dumont, director executivo da empresa-mãe da Sands China, a norte-americana Las Vegas Sands (LVS).

O presidente da LVS, Robert Goldstein, recordou que a operadora fez um “compromisso de uma década de realizar investimentos que reforcem a atractividade de Macau para o turismo de negócios e lazer e apoiem o seu desenvolvimento como um centro mundial”.

“Continuamos entusiasmados com as nossas oportunidades de alcançar crescimento tanto em Macau como em Singapura, nos próximos anos”, notou Goldstein, citado num comunicado da Sands China.

A empresa é uma das seis concessionárias de casinos que operam na região chinesa e cujo contrato de concessão, válido por 10 anos, entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2023.

A Sands China fez investimentos totais no valor de 274 milhões de dólares entre Outubro e Dezembro, incluindo 121 milhões de dólares em Macau.