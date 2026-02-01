Imprensa | Sam Hou Fai pede que história de Macau e da China seja bem contada

O Chefe do Executivo apelou aos órgãos de comunicação social nas línguas portuguesa e inglesa que contem bem a história de Macau e da China, e que se desloquem mais a Hengqin. A mensagem foi deixada durante um almoço realizado na tarde de quinta-feira. “Tendo em conta que os órgãos de comunicação social das línguas portuguesa e inglesa estabelecidos em Macau gozam de privilégios específicos pelo facto de estarem sediados em Macau […] espero que os amigos da comunicação social aproveitem estas vantagens para fazer reportagens e dar a conhecer, de forma objectiva, imparcial e empenhada Macau ao exterior, para contar bem a história da China e a de Macau ao mundo” afirmou Sam Hou Fai.

O líder do Governo indicou também ter esperança de que os órgãos de comunicação social reconheçam que Macau atravessa uma era “feliz”. “Espero que conheçam com precisão o pulsar de Macau desta era, compreendam a conjuntura política, económica, social e cultural mais recente de Macau, desempenhando da melhor maneira as funções da comunicação social, divulgando a nova imagem de uma Macau alicerçada no Estado de Direito, dinâmica, cultural e feliz”, vincou. “Espero que visitem proactivamente a Zona de Cooperação em Hengqin, a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e outras províncias e regiões irmãs no Interior da China, conheçam melhor os últimos avanços e as situações locais para reforçar ainda mais a cobertura noticiosa sobre a integração e prestação de serviços da RAEM na conjuntura nacional”, acrescentou.