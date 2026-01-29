Orquestra de Macau | Concertos contaram história de Pedro e o Lobo em escolas

A Orquestra de Macau apresentou um ciclo de concertos “Música para o Futuro – Música no Campus” em 13 escolas do território. Os espectáculos narraram a história de Pedro de o Lobo. O Governo espera que o contacto com a obra de Prokofiev desperte nos alunos o gosto pela música clássica

“Pedro e o Lobo”, a composição sinfónica de autoria do compositor russo Sergei Prokofiev, foi o ponto de entrada nos prazeres da música clássica para muitos jovens do território. Pelo menos, foi essa a intenção do Instituto Cultural (IC), através da iniciativa “Música para o Futuro – Música no Campus”, que levou a 13 escolas de Macau uma série de concertos interpretados pela Orquestra de Macau.

Num comunicado divulgado ontem em português, 12 dias depois da publicação em chinês, o IC salienta que o ciclo de concertos faz parte da política de promoção da educação musical clássica na cidade, nomeadamente nos “jardins de infância e escolas primárias e secundárias locais, para plantar sementes musicais nas mentes dos mais jovens”.

A segunda fase dos concertos de “Música para o Futuro – Música no Campus” da Temporada 2025-2026 teve lugar em 13 escolas, entre Dezembro de 2025 e Janeiro deste ano, apresentando a obra clássica “Pedro e o Lobo” e despertando o interesse dos alunos pela música clássica de forma lúdica e descontraída, refere o IC.

Sob a batuta do maestro Tony Cheng-Te Yeh, a Orquestra de Macau actuou perante cerca de 3.000 alunos do ensino primário. As escolas que aderiram ao programa soram a Escola Oficial de Seac Pai Van, Escola Pui Tou (Sucursal da Taipa), Escola Luso-Chinesa da Taipa, Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau), Escola Tak Meng, Escola Internacional de Macau, Escola Secundária Sam Yuk de Macau, Escola Pui Tou, Colégio Diocesano de São José N.º 1 e N.º 2, Escola Primária Oficial Luso-Chinesa “Sir Robert Ho Tung” e Colégio do Sagrado Coração de Jesus.

Alargar horizontes

A sinfonia infantil de Sergei Prokofiev tem “uma narração envolvente da história e de uma interpretação orquestral de excelência”, indica o IC, e tem a capacidade para apresentar instrumentos, com cada um a representar uma personagem da história. Pedro costuma ser representado por um quarteto de cordas, o Lobo por três trompas, o Avô ganha som através de um fagote, o clarinete dá voz ao Gato, o Pato é um oboé, enquanto o Passarinho é representado por uma flauta transversal.

O IC salienta que este ciclo de concertos “é um dos principais projectos educativos da Orquestra de Macau”, que “organiza actuações musicais adaptadas a alunos de diferentes faixas etárias, com um repertório cuidadosamente seleccionado e interpretado por agrupamentos de diversas dimensões”.

“Através de interacções dinâmicas e lúdicas, o programa contribui não só para aprofundar o conhecimento e a apreciação musical dos alunos, como também para alargar os seus horizontes e refinar o seu temperamento, incentivando a exploração da música clássica”, acrescenta o IC.

O Governo indica também que estão abertas inscrições para escolas, bastando para tal contactar a Orquestra de Macau.

O ciclo de concertos em escolas está inserido na temporada 2025-2026 da Orquestra de Macau, que conta com a organização conjunta do IC, das seis concessionárias de jogo, e com o apoio da sucursal de Macau do Banco da China.