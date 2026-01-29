A Disputa pela Gronelândia (I)

“Whoever controls the Arctic controls the future.”

Mikhail Gorbachev

A crescente atenção dos Estados Unidos à Gronelândia, particularmente durante a presidência de Donald Trump, constitui um caso paradigmático da intersecção entre interesses estratégicos de longa duração e ambições políticas de natureza mais pessoal. A análise deste fenómeno exige distinguir, por um lado, os objectivos estruturais do Estado americano e, por outro, as motivações específicas associadas ao estilo político e às prioridades simbólicas da presidência de Trump. Esta distinção é fundamental para compreender a forma como a política externa dos Estados Unidos se reconfigura quando interesses institucionais e impulsos individuais convergem, ainda que parcialmente, em torno de um mesmo território.

A Gronelândia ocupa uma posição singular no tabuleiro geopolítico contemporâneo. Situada no extremo norte do Atlântico, a ilha constitui um ponto de observação privilegiado sobre o Árctico, região que, nas últimas décadas, se tornou palco de competição entre grandes potências. O degelo progressivo, associado às alterações climáticas, abriu novas rotas marítimas e tornou acessíveis recursos naturais antes inacessíveis, incluindo minerais estratégicos e reservas energéticas. Este novo cenário intensificou a presença e a vigilância militar de Estados como a Rússia e a China, que procuram garantir posições vantajosas num espaço que poderá redefinir fluxos comerciais e equilíbrios de poder.

Para Washington, a Gronelândia representa um activo geoestratégico de valor crescente. Desde a Guerra Fria, os Estados Unidos mantêm na ilha infra-estruturas militares essenciais, como a base aérea de Thule, integrada no sistema de alerta antecipado contra mísseis balísticos. A localização da base permite monitorizar actividades militares no Ártico e no espaço euro-asiático, constituindo um elemento central da arquitectura de defesa americana. A modernização e expansão destas capacidades, num contexto de rivalidade intensificada com Moscovo e Pequim, reforçam o interesse permanente dos Estados Unidos em assegurar controlo operacional sobre o território.

Além da dimensão militar, a Gronelândia possui vastos recursos minerais, incluindo terras raras, urânio e outros elementos críticos para a indústria tecnológica e de defesa. A crescente dependência global destes materiais, aliada à tentativa de reduzir a influência chinesa nas cadeias de abastecimento, torna a exploração mineira da ilha particularmente relevante. Existe tal como em relação à Venezuela a percepção americana de que o controlo de recursos estratégicos é um instrumento de poder no hemisfério ocidental, e que a Gronelândia pode desempenhar um papel complementar nesse esforço.

Importa notar que, do ponto de vista jurídico e diplomático, os Estados Unidos dispõem de mecanismos que lhes permitem operar militarmente na Gronelândia e negociar o acesso a recursos naturais. Os acordos de defesa celebrados com a Dinamarca em 1951, actualizados em 2004, garantem ampla liberdade de acção. Copenhaga, consciente da importância da aliança com Washington, tem historicamente demonstrado flexibilidade nas negociações, desde que a soberania formal sobre a ilha seja preservada. Assim, os interesses estratégicos americanos não exigem, em sentido estrito, a aquisição territorial da Gronelândia.

A tentativa de Donald Trump de adquirir a Gronelândia introduz uma camada adicional de interpretação, distinta dos objectivos tradicionais da política externa americana. A proposta de compra, amplamente divulgada e inicialmente recebida com perplexidade internacional, não pode ser dissociada da visão política e simbólica que caracterizou antes e agora a sua presidência.

Trump procurou antes e agora, ao longo do seu mandato, construir uma narrativa de liderança disruptiva, capaz de romper com convenções diplomáticas e de afirmar os Estados Unidos como potência incontestável. A aquisição da Gronelândia seria, nesse sentido, um gesto de magnitude histórica, evocando episódios de expansão territorial como a compra da Louisiana ou do Alasca. A ambição de ser recordado como o presidente que expandiu o território nacional após décadas de estabilidade fronteiriça revela uma preocupação com o legado político e com a inscrição simbólica da sua presidência na história americana.

Este impulso encontra eco entre sectores nacionalistas que vêem os Estados Unidos como uma “civilização da fronteira”, cuja identidade se constrói através da conquista e da expansão. A reabertura simbólica dessa fronteira no Ártico seria interpretada como um renascimento do espírito pioneiro, reforçando a narrativa de grandeza nacional que sustentou parte da base eleitoral de Trump.