Fotografia | Concurso “Somos Imagens da Lusofonia” aberto a candidaturas

A Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa lançou ontem a sétima edição do concurso de fotografia “Somos Imagens da Lusofonia. Com o tema “O Hoje do Passado”, os concorrentes são desafiados a retratar aquilo que perdura no tempo, entre modernidade e história

A Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa lançou ontem a sétima edição do Concurso de Fotografia “Somos Imagens da Lusofonia”, este ano com o tema “O Hoje do Passado”, que irá decorrer até 28 de Fevereiro. O concurso tem o patrocínio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

À semelhança do ano passado, o primeiro classificado será contemplado com uma viagem e estadia em Macau, para quem não resida no território, para participar na cerimónia de inauguração da exposição subsequente e em workshops organizados localmente.

Segundo um comunicado divulgado pela associação, o tema desta edição propõe uma reflexão sobre as “coisas antigas que perduram no tempo, que ainda hoje têm uma função e um propósito nas nossas sociedades e vidas, marcando a identidade cultural associada a um determinado espaço geográfico”.

“Nos dias que correm, com o rápido desenvolvimento socioeconómico e tecnológico, o nosso foco tende a virar-se para o que é mais moderno, evoluído, para o que é novo. E, num contexto de acelerada transformação urbana, as províncias, cidades, e até vilas e aldeias têm sofrido mudanças que as levam a perder algumas caraterísticas distintivas. No entanto, há símbolos, instrumentos, ofícios, etc., que têm desafiado o tempo, as novas tecnologias e a homogeneização cultural. Alguns deles poderão até ser transversais ao universo lusófono”, indica a Somos.

Alimentar o espírito

O tema deste ano do concurso de fotografia da Somos convida à reflexão dos participantes sobre as realidades dos seus países e à expressão, através da fotografia, de pontos de vista sobre o valor dos costumes, práticas e tradições antigas nas sociedades actuais do universo lusófono.

Assim sendo, a associação propõe uma análise à importância do património histórico, artístico, etnográfico e imaterial de cada território geográfico da Lusofonia, assim como valores culturais e elementos históricos “enquanto veículos de cariz social, reforços da identidade comunitária e portais para a evocação de tempos passados”.

Através de trabalhos com dimensões artísticas, históricas e simbólicas, os participantes são desafiados a cristalizar numa imagem “testemunhos materiais da interação entre o passado e o presente”, refere a associação.

Questões práticas

As fotografias submetidas devem ser acompanhadas de título e de uma breve legenda descritiva de contextualização.

O concurso destina-se a todos os cidadãos dos países e regiões da Lusofonia ou residentes de Macau que possuam fotografias de qualidade, e enquadradas com o tema seleccionado, tiradas em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Goa, Damão e Diu.

Um júri composto por profissionais da área da fotografia irá seleccionar três vencedores, que vão receber prémios pecuniários, havendo também a possibilidade de atribuição de menções honrosas. Os vencedores serão escolhidos seguindo critérios de criatividade e originalidade, composição fotográfica, qualidade artística, e relevância e qualidade em relação ao tema do concurso.

Os três vencedores vão receber 10 mil patacas, enquanto as menções honrosas serão premiadas com 7 mil e 5 mil patacas. Além dos prémios pecuniários, o vencedor do primeiro lugar ganha uma viagem a Macau, e estadia.

O júri é composto por Gonçalo Lobo Pinheiro (Macau) – presidente do júri em representação da Somos -, Lei Heong Ieong (Macau), Bruno Santos e Levi Bianco (Brasil), Luísa Nhantumbo (Moçambique) e César Mourão (Portugal).