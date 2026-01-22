Ivana Wong ao vivo na Londoner Arena no final de Março

A multifacetada Ivana Wong apresenta no dia 28 de Março o concerto “Fusion” no Londoner Arena. O espectáculo deverá reflectir a variada carreira de duas décadas da artista de Hong Kong, entre música, televisão e cinema. Os bilhetes vão estar à venda a partir de amanhã, com preços entre 1.180 e 380 patacas

Ivana Wong estará de regresso a Macau no dia 28 de Março para um concerto no Londoner Arena. Os bilhetes para o espectáculo serão postos à venda amanhã ao meio-dia, com preços que variam entre 1.180 e 380 patacas. O espectáculo, intitulado “Fusion”, fará um resumo da carreira de mais de duas décadas de Ivana Wong no mundo da música e nas múltiplas abordagens de expressão artística que adoptou.

“Em Março, Ivana convida-o a juntar-se a ela na Londoner Arena para esta ‘Fusion’ profundamente significativa, onde todos os seus papéis — cantora e compositora, actriz, artista de teatro, actriz de voz — serão apresentados no palco, revelando a ‘Ivana’ mais completa e autêntica”, descreve a organização do espectáculo.

Além de interprete, a artista de Hong Kong começou a carreira na composição da música “Just a Misunderstanding”, em 2000, que lhe valeu o prémio CASH Song Writers Quest. Esta seria a primeira de dezenas de distinções ao longo da carreira, a partir de uma música que compôs durante um estágio no banco HSBC.

Cinco anos depois da sua introdução à bolha musical da região vizinha, Ivana Wong lançava o seu primeiro registo discográfico, o EP “Ivana”, com o selo da Universal Music Hong Kong.

Já com um pé na música e outro no cinema, em 2011 a artista compôs e interpretou “Missed Address” para a banda sonora do filme “A Beautiful Life”, do realizador Andrew Lau. A música acabaria por ser nomeada para vários prémios dedicados ao cinema, e valeu-lhe o Golden Song JSG Award.

Atenção aos detalhes

Também em 2011, já com um registo discográfico considerável, Ivana Wong estreia-se ao vivo num concerto no Coliseu de Hong Kong, que acabaria por marcar uma série de elaborados espectáculos. “The Water Lily Concert” juntou o talento de três directores musicais e uma orquestra com 42 músicos e foi elogiado como um fenómeno nunca antes visto na região vizinha.

A experiência voltaria a repetir-se em 2014, na mesma colossal casa de espectáculos, e em Outubro do ano seguinte deu um espectáculo com a Orquestra Filarmónica local no Centro Cultural de Hong Kong.

Durante este período, a artista ganhou uma reputação de proporcionar ao público espectáculos pensados ao mais ínfimo detalhe, desde os arranjos orquestrais à encenação.

Porém, a sua carreira não se fica pela música. Uma presença habitual na televisão da região vizinha e cara de várias campanhas publicitárias (incluindo para o Governo da RAEM), Ivana Wong tornou-se uma figura incontornável da cena cultural da região e uma força de expansão conceptual do cantopop.

A primeira investida na representação foi a transição perfeita entre música e a carreira de actriz, com a participação na peça musical “Octave”, em 2011, e um ano depois no elenco do musical da Broadway “I Love You Because”.

A participação na série de comédia da TVB “Inbound Troubles” foi o momento em que tirou as rodinhas musicais da bicicleta da representação. Depois de dar voz a Lisa na versão de Hong Kong do “The Simpsons Movie”, Ivana Wong lançou-se numa carreira cinematográfica que a colocou nos créditos de duas dúzias de filmes em menos de 20 anos.

As múltiplas facetas de Ivana Wong vão convergir no Londoner Arena no fim de Março, marcando o regresso da artista a Macau depois do concerto no Venetian em Março de 2024.