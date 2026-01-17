SMG | Alerta para frio na próxima semana e tufão nas Filipinas

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) avisaram ontem que na próxima semana Macau irá ficar novamente sob a influência de uma monção de Inverno, a partir de quarta-feira, que vai arrefecer o território com as temperaturas mínimas a cair para, pelo menos, 12º celsius. O mesmo fenómeno vai resultar em dias de sol, fazendo com que os dias sejam quentes, e as noites frias, com as diferenças térmicas a serem “bastante significativas”.

As autoridades indicaram também que uma área de baixa pressão, situada a leste das Filipinas, evoluiu para uma tempestade tropical, “com potencial para se tornar na primeira tempestade tropical, deste ano”. A tempestade, baptizada como “Nokaen” tem probabilidades “bastante baixas” de entrar no Mar do Sul da China e afectar Macau.

Os SMG referem que, embora Janeiro seja um mês de Inverno no hemisfério Norte, as temperaturas da superfície do mar no noroeste do Oceano Pacífico permanecem relativamente altas (iguais ou superiores a 28º).

De acordo os SMG, desde o início dos registos em 1968, o mês mais precoce em que foram emitidos sinais de ciclones tropicais em Macau foi Abril.