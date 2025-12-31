Turismo | Excursionistas chineses com quebra de quase 24%

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelou ontem que o número de excursionistas registou uma quebra anual de 12,5 por cento em Novembro, para um total de 191.000.

Destaque para o facto de o número de entradas de visitantes em excursões provenientes do Interior da China, 148.000, ter descido em Novembro 23,7 por cento, enquanto o de visitantes internacionais em excursões, 28.000, cresceu 33,8 por cento.

No final de Novembro, Macau tinha um parque hoteleiro com 147 unidades, apenas mais um face a Novembro de 2024, que disponibilizaram 45.000 quartos de hóspedes, mais 3,5 por cento. A taxa de ocupação nesse mês fixou-se nos 90,2 por cento, sendo que a taxa de ocupação dos hotéis de 5 estrelas, de 94 por cento, subiu 2,5 pontos percentuais, ao passo que a dos hotéis de 4 estrelas (84,6 por cento) e a dos hotéis de 3 estrelas (84,3 por cento) diminuíram 1,2 e 3,1 pontos percentuais, respectivamente.